동해시, 한림대와 실무형 AI교육 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 강원 동해시와 한림대가 22일 지역 AI교육 프로그램 운영했다.
- 청소년센터 등에서 공공·산업 종사자 대상 기초·심화 과정 진행한다.
- 4~7월 총 4회 무료 실시하며 선착순 모집한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시와 한림대학교가 공공행정 및 지역산업체 종사자를 대상으로 '한림 G-Lab@동해 지역 연계 실무형 AI교육 프로그램을 운영한다.
22일 시에 따르면 동해시 청소년센터와 북평산업단지 복합문화센터에서 열리는 이 교육은 대상자들의 AI 기초 역량 강화를 위한 것으로 지난 1월 기본 활용 교육을 실시한 데 이어 기초·심화과정과 AI 미디어 활용과정을 추가해 한층 고도화된 교육을 진행한다. 교육은 4~7월까지 총 4회 운영된다.
특히 AI 기본 활용 심화 과정은 행정 분야와 산업체 종사자의 직무 특성을 반영해 실무 중심으로 진행된다. 교육 과정은 무료이며 선착순 모집한다.
이선우 기획예산담당관은 "급변하는 디지털 환경 속에서 AI 활용 능력은 공공과 민간 모두에게 필수 생존 전략"이라며 "이번 실무 밀착형 교육을 통해 공직사회와 지역 산업계가 실질적인 업무 혁신을 지원할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com