남부발전, 에너지 공기업 최초 '산업전환 공동훈련센터' 개소

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태양광·스마트팜 현장 중심 교육

연간 500명 전문인력 양성 예정



[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국남부발전(사장 김준동)이 에너지 공기업 최초로 '산업전환 공동훈련센터' 개소해 중소기업 맞춤형 인재 양성에 본격 나선다.

남부발전은 부산빛드림본부에서 한국경영인증원(KMR)과 함께 '산업전환 공동훈련센터–그린에너지 실습센터' 개소식을 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 센터는 국내 에너지 공기업 중 유일하게 실무형 교육 인프라를 갖춘 훈련 거점으로, 탄소중립 시대를 선도할 핵심 인재 육성의 산실이 될 전망이다.

이번 사업은 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 '국가인적자원개발컨소시엄' 공모사업의 일환이다. 남부발전은 총 24억원의 사업비를 투입해 부산빛드림본부 내 유휴부지에 태양광 및 스마트팜 설비를 갖춘 실습 시설을 완공했다.

박영철 남부발전 경영기획부사장(오른쪽에서 다섯 번째)이 지난 21일 부산빛드림본부에서 열린 '산업전환 공동훈련센터 – 그린에너지 실습센터'를 개소식에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국남부발전] 2026.04.22 gkdud9387@newspim.com

센터는 단순 이론 강의를 넘어 ▲태양광 설치 및 운영·정비 ▲탄소중립형 스마트팜 운영 ▲온실가스 배출량 산정 등 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 중심 교육 과정을 운영한다. 이를 통해 연간 500명 이상의 중소기업 재직자와 지역 주민에게 양질의 교육을 제공하며, 고용 안정 및 기술 격차 해소에 기여할 계획이다.

남부발전은 센터를 지역사회와의 상생 협력 창구로도 활용한다. 감천동 지역 주민을 위한 맞춤형 교육 프로그램을 운영하고, 스마트팜 운영 수익 일부를 지역에 환원하는 등 '공정한 전환'을 실현할 방침이다. 이를 통해 감천동이 에너지 전환의 선도 모델로 자리매김할 수 있도록 지원할 예정이다.

박영철 남부발전 경영기획부사장은 "이번 센터 개소는 에너지 전환의 속도를 높이기 위해 현장의 목소리와 기술이 만나는 교류의 장이 될 것"이라며 "앞으로도 공기업으로서의 책임을 다해, 산업 생태계 전반의 역량 강화와 지역과의 동반성장을 실질적으로 뒷받침하는 데 앞장서겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com