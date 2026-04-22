NC AI·NHN클라우드, AI 솔루션 공동 사업 추진 업무협약 체결

차세대 컴퓨팅 자원 안정적 공급 위한 협력 체계 구축

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI는 NHN클라우드와 AI 솔루션과 클라우드 인프라를 결합한 공동 사업을 추진하기로 했다고 22일 밝혔다. 양사는 지난 21일 전략적 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 두 회사는 차세대 컴퓨팅 자원의 안정적 공급을 위한 협력 체계를 구축한다. 인프라 운영 및 기술 고도화, 대외 비즈니스 확대, 국책 과제 협력 등 핵심 분야에서 긴밀하게 협력할 계획이다.

NC AI와 NHN클라우드가 AI 솔루션과 클라우드 인프라를 결합한 공동 사업을 추진하기로 했다. 양사는 21일 전략적 업무협약을 체결했다. [사진= NC AI]

공공과 금융 등 주요 산업을 대상으로 한 공동 영업 활동도 본격화한다. 양사는 산업 현장에 최적화된 AI 융합 솔루션과 클라우드 서비스를 제안하고 컨퍼런스와 세미나 등을 통한 공동 마케팅을 전개한다. 정부 및 공공기관 주도의 국책과제 수주를 위한 전략적 공조에도 나선다.

이연수 NC AI 대표는 "이번 파트너십의 핵심은 자사의 피지컬 AI 및 월드모델 기술이 다양한 산업 현장에 적용될 수 있는 최적의 인프라 환경 구축"이라며 "양사의 강력한 시너지를 바탕으로 공공 및 민간 기업들의 성공적인 AX를 이끌어 낼 것"이라고 밝혔다.



김동훈 NHN클라우드 대표는 "AI 경쟁력의 근간은 결국 안정적이고 고도화된 인프라에 있다"며 "이번 협력을 통해 피지컬 AI를 비롯한 다양한 AI 서비스가 실제 산업 현장에서 구현될 수 있도록 지원하고 산업별 맞춤형 서비스 제공으로 안심하고 도입할 수 있는 AI 전환 환경을 구축, 성공적인 AX 사례를 확산시켜 나가겠다"고 전했다..

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