SKT-엔비디아, AI 모델 개발 협력 성과 공개

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 엔비디아와 함께 AI 모델 개발 분야의 기술 협력 성과를 공개했다.

SKT는 지난 21일 서울에서 열린 '엔비디아 네모트론 디벨로퍼 데이즈 2026'의 기술 세션에서 자체 개발 중인 AI 기초 모델의 현황을 밝혔다. 지난해 정부 프로젝트로 개발한 매개변수 5190억 개 규모의 초거대 모델 'A.X K1'에 이어 후속 모델 'A.X K2' 개발을 진행 중이다.

SK텔레콤 을지로 본사에서 AI 모델 개발자들이 엔비디아 담당자들과 원격 회의를 진행하는 모습 [사진=SK텔레콤]

양사는 2021년 SKT가 구축한 A100 GPU 기반 슈퍼컴퓨터 '타이탄'부터 데이터·인프라·학습 환경 전반에 걸쳐 협력해왔다. A.X K1 개발 과정에서 SKT는 엔비디아의 네모트론 데이터셋을 채택했으며, 대규모 모델 분산 학습 프레임워크인 메가트론 LM과 데이터 정제 도구인 네모 큐레이터를 활용했다.

SKT는 모델 성능을 고도화하고, 엔비디아는 소프트웨어 개발 프레임워크의 완성도를 높이는 구조를 갖췄다. 양사는 격주 단위로 소통하며 학습 인프라의 안정성과 성능 향상, 최적화 방안 등을 논의하고 있다.

양사는 전문가 혼합(MoE) 같은 신형 구조로 초거대 모델을 만든 경험과 개발 인프라 정보를 공유했다. SKT는 현재 A.X K2 학습에도 엔비디아의 솔루션을 활용하고 있으며, 향후 멀티모달과 비전언어모델(VLM) 등 차세대 기술 영역에서도 공동 연구를 진행할 예정이다.

yuniya@newspim.com