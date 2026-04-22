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복지부, 병원 미이용 영유아 전수조사…아동학대에 '자녀 살해·미수' 포함

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 22일 아동학대 예방 대책을 발표했다.
  • 5월부터 의료 미이용 영유아 5만8000명 전수조사에 착수한다.
  • 아동학대범죄에 살인죄 포함하고 신고 2회 시 즉시 분리한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아동학대 예방·대응 강화 방안 수립
건강검진 시 외상 여부 확인 후 명시
가정 내 학대 신고 2회면 임시 분리
피해 아동 집중 사례 관리도 '강화'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 오는 5월부터 의료 이용 기록이 없는 영유아 5만8000명을 대상으로 대대적인 전수조사에 착수한다. 아동학대 정의에 자녀 살해(미수) 등을 포함하고 '아동학대범죄'에 형법상 살인의 죄를 포함하는 방안을 검토해 평소 학대가 없었더라도 아동을 대상으로 한 살인 행위를 하면 아동학대 범죄로 처벌할 전망이다. 

보건복지부는 22일 교육부, 법무부, 행정안전부, 성평등가족부, 경찰청과 함께 '아동학대 예방 및 대응 강화 방안'을 수립·발표했다.

◆ 복지부, 0~6세 위기 아동 5.8만명 전수조사…건강검진 시 '외상 여부' 필수 확인

친모가 생후 4개월 된 아들을 학대해 숨지게 한 이른바 여수 '해든이 사건' 등 아동학대 사건이 계속되고 있다. 복지부에 따르면, 아동학대로 사망한 아동은 최근 5년간 매년 30~50명으로 집계됐다.

특히, 학대 행위자 중 부모 비중은 최근 5년간 82~86%를 보인다. 아동학대 사망아동 중 2세 이하 아동 비중이 46.8%로 영유아는 아동의 사회적 활동이 적고 의사 표현이 어려워 학대 징후를 발견하기 어렵다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 이스란 보건복지부 제1차관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 제3차 아동정책 기본계획 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.12.26 gdlee@newspim.com

복지부는 오는 5월부터 위기 영유아를 발굴하기 위해 의료 미이용 6세 이하 아동 5만8000명을 전수조사한다. 오는 7월까지 의료기관 진료를 받지 않은 0~6세 아동과 영유아 건강검진 또는 정기예방접종을 접종하지 않은 0~3세 영유아를 대상으로 1차 조사를 시작한다.

이후 영유아 건강검진이나 정기예방접종을 받지 않은 4~6세 영유아 또는 1차 조사 후 의료미이용 정보가 신규 접수되는 아동을 대상으로 2차 조사를 시작한다. 2차 조사는 7월부터 시작해 9월까지 실시된다. 이 과정에서 0~2세 아동의 경우 조사 시 아동보호전문기관 종사자가 동행한다.

의료·보육·교육 서비스 연계를 통한 위기아동 조기 발견도 강화한다. 내년부터 영유아건강검진 시 의료진이 아동 신체의 외상 등 이상 여부를 세세히 관찰하도록 '영유아건강검진' 검사 방법에 외상 등 이상여부를 관찰해야 함을 명시한다. 전문 인력이 2세 미만 영아 양육가정에 방문해 건강관리·상담을 제공하는 '생애 초기 건강관리 사업'은 올해부터 단계적으로 확대한다.

어린이집, 유치원 무단결석 관리도 강화한다. 취학 대상 아동의 입학 연기 신청 시에는 아동을 동반하도록 해 의무교육 취학 시 아동 안전 확인 절차를 강화하고 취학아동 정보 연계를 전산화한다.

◆ '아동학대범죄'에 살인죄 포함 방안 검토…아동학대 신고 2회면 '즉시 분리'

아동학대살해 등 아동학대범죄에 대한 처벌이 가볍다는 의견도 제시됨에 따라 아동학대 시 처벌 기준도 강화된다. 아동학대처벌법상 아동학대살해는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역을 받는다. 아동학대치사는 무기 또는 5년 이상의 징역이다.

반면 형법상 살인의 죄는 사형, 무기징역 또는 5년 이상의 징역이다. 복지부는 '아동학대범죄'에 형법상 살인의 죄를 포함하는 방안을 검토한다. 아동학대 정의에 자녀 살해(미수) 등도 포함하는 방향으로 '아동복지법'도 개선한다.

[사진=뉴스핌DB]

피해아동 보호도 강화한다. 올해부터 학대피해아동쉼터를 공급부족 지역과 접근성이 낮은 지역을 중심으로 확충하고 내년부터 영유아에 특화된 서비스를 제공할 수 있는 시설을 갖춘 특화 쉼터를 시·도별 1~2개소씩 시범적으로 운영한다.

일시보호조치 기준도 강화된다. 현행 동일 아동에 대한 학대 신고가 2회 이상인 경우 아동을 보호자로부터 분리하는 일시보호조치가 실시되나 앞으로는 가정 내 아동 대상 신고가 총합 2회 이상인 경우 일시보호조치가 시행될 예정이다.

피해 아동 가족을 보호하기 위해 집중 사례 관리도 확대한다. 전문 인력이 가정을 방문해 맞춤형 사례 관리를 제공하는 '방문 똑똑! 마음 톡톡!' 사업을 확대한다. 피해 아동 등에 대한 사례 관리를 전담하는 아동보호전문기관을 확대하고 초기 개입 절차도 개선한다.

이스란 복지부 차관은 "이번 대책은 스스로 의사 표현이 어려운 영유아와 장애 아동이 학대로부터 안전한 사회를 만들기 위한 고민의 결과물"이라며 "관계 부처와 함께 개선 방안을 적극적으로 신속히 이행해 아동이 학대로 사망하지 않고 건강하게 성장할 수 있는 제도적 기반을 만들어 가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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