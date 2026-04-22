진옥동 회장 '도보·대중교통'으로 출퇴근…신한금융그룹, 에너지 절약 실천

전 직원 차량 5부제 의무, 집중 근무 시간 엘리베이터 50%

실내 온도 제한 등 에너지 위기 비상운영체계 가동

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹은 22일 '지구의 날'을 맞아 전 임직원이 참여하는 에너지 절약 실천 행동을 전개하고, 에너지 위기 대응 비상운영체계를 갖추는 등 기후위기 대응 실행을 강화하고 있다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹은 22일 '지구의 날'을 맞아 전 임직원이 참여하는 에너지 절약 실천 행동을 전개하고, 에너지 위기 대응 비상운영체계를 갖추는 등 기후위기 대응 실행을 강화하고 있다고 밝혔다. [사진=신한금융그룹]2026.04.22 dedanhi@newspim.com

신한금융은 중동 정세 장기화로 정부의 원유 자원 안보 위기 경보가 '경계' 단계로 격상됨에 따라 ▲전 직원 차량 5부제 의무 시행 및 2부제 자율 운영 ▲집중근무 시간 내 엘리베이터 50% 운행 ▲실내 온도 제한 및 자동 소등 등 에너지 위기 대응 비상운영체계를 상시 가동하고 있다.

아울러 매주 금요일 대중교통 이용을 유도하는 '그린 프라이데이', 퇴근 전 소등 및 전원 차단을 점검하는 '오늘도, 같이 OFF' 캠페인을 도입해 절감 활동을 일상 업무 방식으로 정착시키고 있다.

신한금융은 '지구의 날'을 기념해 그룹사 주요 건물을 일시 소등하는 'Turn Off DAY'를 실시한다. 진옥동 신한금융그룹 회장을 비롯한 그룹 경영진이 도보·대중교통을 이용해 출퇴근하는 것을 시작으로 전 임직원의 대중교통 이용을 확대하는 등 일상 속 에너지 절약을 이어가고 있다.

신한금융은 일상 업무 속 탄소중립을 위해 실천하는 '신그러운 챌린지'와 미사용 의류 및 가전기기를 수거해 재활용하는 '자원순환 DAY'를 연계 운영하는 등 탄소중립과 자원순환 문화를 동시에 확산하고 있다.

또, 신한금융은 산림 보호를 위해 예방과 복원을 아우르는 전 주기 대응을 추진하고 있다. 산불의 주요 원인으로 지목되는 화목보일러 화재 예방을 위해 지난달 사회복지공동모금회 강원지회에 1억 8000만원을 지원한 것을 시작으로, 지역 의용소방대와 함께 강원 지역 1100가구에 간이 스프링쿨러를, 2900여 가구에 자동확산소화기를 설치하고 있다.

산림청과 협력해 경북 안동시 용각리 일대 약 3만 8000 평 규모의 산불 피해지에 2028년까지 2만 그루의 나무를 식재하는 '신한 SOL방울 포레스트'를 조성 중이며, 임직원이 양묘 및 식재 활동에 직접 참여하는 프로그램도 운영하고 있다.

dedanhi@newspim.com