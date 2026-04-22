[특징주] LIG디펜스앤에어로스페이스, 대규모 공급계약·美 진출 기대에 21%↑

AI 핵심 요약beta
- LIG디펜스앤에어로스페이스가 22일 대규모 공급계약 공시로 장 초반 강세 보인다.
- 주가는 오전 9시 59분 기준 20.90% 오른 109만9000원에 거래된다.
- SAS 2026 전시회 참가와 미국 현지법인 설립으로 글로벌 시장 공략한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 22일 LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A·구 LIG넥스원)가 대규모 공급계약 체결 소식에 장 초반 강세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 59분 기준 LIG디펜스앤에어로스페이스는 전일 대비 20.90% 오른 109만9000원에 거래되고 있다.
전일 회사는 공시를 통해 단일판매·공급계약 체결 사실을 발표했다. 다만 체결계약명, 계약금액, 계약상대 등 주요 내용은 경영상 비밀유지를 이유로 비공개됐으며, 관련 사유 해소 시 재공할 예정이라고 밝혔. 이번 계약은 최근 매출액의 2.5% 이상에 해당하는 규모 중장기 실적 가시성 확보 측면에서 긍정적인 요인으로 평가된다.
아울러 LIG디펜스앤에어로스페이스는 미국 메릴랜드주에서 개최되는 해양 중심 방산 전시회 'SAS 2026'에 참가해 유도로켓 '비궁' 등 해상 무기체계를 선보이며 글로벌 시장 공략에도 나서고 있다. 최근에는 미국 시장 진출을 위해 현지법인 'LIG Defense U.S. Inc'를 설립하는 등 해외 공급망 구축도 본격화하는 모습이다.
nylee54@newspim.com