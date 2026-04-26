삼성전자, 이탈리아 냉난방공조 만족도 1위

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히트펌프 3년 연속, 에어컨 6년 연속 소비자 선호

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 냉난방공조 제품이 이탈리아 소비자 만족도 조사에서 1위를 차지했다.

26일 삼성전자에 따르면 독일 품질금융연구소(ITQF)가 실시한 '최고의 가격대비 품질 2026' 조사에서 삼성전자의 냉난방공조 제품들이 소비자 만족도 1위에 올랐다.

ITQF는 지난 2021년부터 매년 이탈리아 내 소비자 만족도를 조사해온 비영리기관으로, 올해는 127개 산업 분야의 1350개 이상 브랜드를 대상으로 약 64만 명의 소비자 리뷰 데이터를 분석했다.

이탈리아 소비자 만족도 조사 3년 연속 1위에 오른 삼성전자 히트펌프 솔루션 라이프스타일 [사진=삼성전자]

삼성전자는 2022년 신설된 히트펌프 부문에서 3년 연속 1위를 차지했다. 히트펌프는 공기열과 전기를 활용해 실내 난방과 온수를 공급하는 난방 솔루션으로, 화석연료를 태우는 기존 가스보일러 대비 탄소 배출량이 적고 에너지 효율이 높다.

이번 조사에서 1위를 차지한 'EHS 올인원'은 실외기 한 대로 공기 냉난방과 바닥 냉난방, 급탕을 제공한다. 공기와 물을 동시에 활용해 냉난방을 수행하며, 여름철 냉방 과정에서 발생하는 폐열을 재활용하는 '열 회수' 기능으로 에너지 효율을 높였다. 영하 25℃의 혹한기에도 최대 65℃의 난방용 온수를 공급할 수 있도록 설계됐다.

에어컨 부문에서는 6년 연속 1위에 올랐다. 출시 10주년을 맞은 삼성전자 무풍 에어컨은 직바람 없는 기술로 유럽 소비자들의 선호를 받았다. 사용자 생활 패턴과 공간에 최적화된 AI 기술을 접목해 에너지 소비를 효율적으로 관리하면서 맞춤 운전이 가능하다.

이 외에도 삼성전자는 냉장고·세탁기 등 대형 가전 부문에서 6년 연속, 진공청소기 부문에서 5년 연속 1위를 차지했다.

삼성전자는 글로벌 시장에서 검증된 히트펌프 보일러를 4월부터 국내에 출시할 계획이다.

syu@newspim.com