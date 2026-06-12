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美, 印 최대 가스 공급국 부상...중동 분쟁·美산 에너지 판매 의지 영향

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 지난달 인도 최대 가스 공급국이 됐다.
  • 중동 전쟁 여파로 인도는 미국산 가스를 더 샀다.
  • 미국의 인도향 가스 수출은 전쟁 전보다 8배 늘었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5월 대인도 LPG 수출량, 63만 톤...LNG 수출량은 90만 톤

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국이 인도의 최대 가스 공급국으로 부상했다. 미국과 이란 간 전쟁 여파로 중동 국가들의 공급량이 줄어들었고, 자국산 에너지 수출을 늘리겠다는 미국의 의지가 반영된 결과다.

선박 추적 업체 케이플러(Kpler)에 따르면, 미국은 지난달 인도에 63만 톤의 액화석유가스(LPG)를 공급했다. 인도가 모든 걸프 국가로부터 조달한 38만 톤보다 약 60% 많은 것이다.

같은 달 미국의 인도에 대한 액화천연가스(LNG) 공급량은 90만 톤을 기록했다. 이는 인도 전체 LNG 수입량의 40% 이상을 차지하는 것이자 4월 대비 3배 증가한 것이다.

[AI 일러스트=홍우리 기자]

미국과 인도가 에너지 교역 확대를 추진해 왔던 가운데, 2월 말 발발한 중동 분쟁이 미국의 인도에 대한 에너지 판매를 더욱 가속화시켰다.

케이플러의 수석 연구 분석가인 수미트 리톨리아는 CNBC 방송과의 인터뷰에서 "인도와 미국의 에너지 무역은 앞으로 가스에 더욱 집중될 것"이라며 "풍부한 셰일 자원과 확장되는 수출 인프라를 보유한 미국은 인도의 가스 공급원 다원화 노력 속에서 이익을 얻을 수 있는 독보적인 위치에 있다"고 설명했다.

이란 전쟁 이전까지 미국은 높은 운송비로 인해 인도 가스 시장에서 유의미한 점유율을 확보하지 못했다. 전쟁 이후 글로벌 에너지 수송의 핵심 요충지인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄됨에 따라 가스 수급에 차질이 빚어졌고, 인도는 미국산 가스로 눈을 돌렸다.

글로벌 에너지 시장 조사 및 컨설팅 기업인 리스타드 에너지의 마니시 세즈왈 석유·가스 및 나프타 상품 시장 담당 수석 부사장 마니시 세즈왈은 "도착 비용 기준으로 미국산 LPG보다 중동산이 더욱 경쟁력을 갖고 있었다"며 "이로 인해 인도 시장 내 미국 점유율은 미미했다"고 설명했다.

그러면서 6월 말까지 미국의 대인도 LPG 공급량이 100만 톤을 넘어설 가능성이 높다고 전망했다.

노무라는 "미국은 인도 가스 공급처 전환의 '최대 수혜국'"이라며 "미국의 인도에 대한 가스 수출량이 전쟁 이전 수준에서 8배 증가했다고 분석했다.

노무라의 비니트 반카 에너지 부문 주식 리서치 분석가는 "미국은 대인도 무역 적자를 축소하길 원한다. 에너지 수출 확대가 이를 위한 최선의 방법일 수 있다"며 "미국산 LNG 수입이 중동산보다 더 비싸지만 인도에는 선택의 여지가 많지 않다"고 덧붙였다.

한편, 인도는 세계 2위의 LPG 수입국이다. 전체 LPG 소비량(연간 약 3300만 톤)의 약 60%를 수입에 의존하고, 미·이란 전쟁 발발 전까지 수입량의 90%를 중동 걸프 국가(아랍에미리트, 카타르, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등)에서 조달했다.

그러나 공급망이 마비되면서 과거 한때 93%에 달했던 중동산 수입 비중은 38%까지 급감했다.

인도는 또한 세계 4위의 LNG 수입국이다. 전체 LNG 소비량의 약 50%가 수입 LNG이고, 수입량의 약 60%를 중동에 의존해 왔다. 

hongwoori84@newspim.com

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'北 무인기' 윤석열 징역 30년 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 선포 명분을 만들기 위해 평양에 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 징역 30년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 12일 윤 전 대통령의 일반이적 및 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 선고 공판을 열어 이 같이 선고했다. 재판부는 함께 재판에 넘겨진 김용현 전 국방부 장관과 여인형 전 국군방첩사령관은 각각 징역 30년, 징역 15년을 선고했다. 무인기 작전 수행을 지휘한 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에게는 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다. 12·3 비상계엄 선포 명분을 만들기 위해 평양에 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 징역 30년을 선고받았다. 사진은 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 윤 전 대통령과 김용현 장관의 모습. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 재판부 "계엄 명분 위해 北 도발 유도"…일반이적·직권남용 유죄 재판부는 윤 전 대통령 등이 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포 명분을 만들 목적으로 2024년 10월께 드론작전사령부에 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의를 유죄로 인정했다. 윤 전 대통령과 김 전 장관, 여 전 사령관은 비상계엄 선포를 위한 명분과 법적 요건을 마련하기 위해 북한의 무력 도발을 유도하고 남북 간 군사적 긴장을 고조시켜 국가 비상상황을 조성하기로 공모한 것으로 인정됐다. 재판부는 이들이 이른바 '심리전' 형태의 무인기 투입 작전을 통해 북한을 자극하고 군사적 도발을 유도하려 했으며, 김 전 장관의 지시에 따라 실제 작전이 실행됐다고 봤다. 또 "이 사건 작전은 북한을 자극하고 도발 명분을 제공함으로써 군사적 충돌에 따른 국민과 군의 인명·재산 피해 위험을 발생시켰다"며 "대한민국이 보유한 군사력을 국가안전보장이나 국토방위와 무관한 사적 목적으로 사용한 것으로 불필요한 군사력 소모를 초래하고 국가의 군사상 이익을 해했다"고 지적했다. 윤 전 대통령과 김 전 장관이 작전 지시 과정에서 직권을 남용한 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 "군인에 대한 일반적 지휘권을 가진 피고인들이 위법한 작전을 수행하게 했다"라며 "직권을 남용해 순차적인 지시를 통해 군인들에게 의무 없는 일을 하게 한 것"이라고 말했다.  윤 전 대통령측 변호인단은 선고가 끝난뒤 "국가 방위를 위한 군사적 대응을 범죄로 규정하고 이를 이적 행위로 판단한 것은 국가의 기본 책무를 외면한 것"이라며 "특검의 기소와 이번 재판은 대한민국의 안보 역량과 자유민주적 기본질서에 상처를 남긴 사건으로 기록될 것"이라고 주장했다. 사진은 윤 전 대통령 변호인단.[서울=뉴스핌] 박민경 기자= 2026.06.12 pmk1459@newspim.com ◆ 재판부 "계엄 위해 北 도발 유도" vs 尹 측 "군사 대응을 범죄로 규정" 재판부는 양형 이유를 설명하며 윤 전 대통령 등이 일부러 국가 비상사태를 만들려고 했다고 판단했다. 재판부는 "이 사건 일반이적 범행의 본질은 비상계엄을 선포할 수 있는 상황을 조성하기 위해 군사작전이라는 외형을 만들어 북한의 도발을 유도한 데 있다"고 밝혔다. 특히 윤 전 대통령에 대해서는 "국가의 존립과 안전을 수호할 책무를 지닌 대통령이 국군통수권과 계엄선포권을 자신의 정치적 이익을 위해 사용할 수 있다고 믿고 이 사건 작전을 승인했다"고 질타했다. 김 전 장관에 대해서는 "국방부 장관 취임 직후부터 비상계엄 상황 조성을 위해 작전을 주도적으로 계획·지시했고, 작전 실행 사실을 은폐하기 위한 범행까지 저질렀다"고 판단했다. 이 사건은 국가안보와 관련된 기밀 사항을 다룬다는 이유로 그동안 공판이 모두 비공개로 진행됐다. 윤 전 대통령측 변호인단은 선고가 끝난 뒤 "국가 방위를 위한 군사적 대응을 범죄로 규정하고 이를 이적 행위로 판단한 것은 국가의 기본 책무를 외면한 것"이라며 "특검의 기소와 이번 재판은 대한민국의 안보 역량과 자유민주적 기본질서에 상처를 남긴 사건으로 기록될 것"이라고 주장했다. 이어 "그 책임과 평가는 결국 역사의 엄정한 심판 앞에서 가려질 것"이라고 덧붙였다. 조은석 내란 특별검사팀은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년, 김 전 장관에게 징역 25년, 여 전 사령관에게 징역 20년, 김 전 사령관에게 징역 5년을 각각 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-12 12:32

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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