영국 저탄소 도시에 삼성 공조시스템 깔린다

히트펌프·스마트싱스 결합…전력 생산·저장·사용까지 통합 관리
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 영국 콘월 대규모 주거단지 재개발 사업에 고효율 히트펌프 공조 솔루션을 공급한다. 인공지능(AI) 기반 에너지 관리 플랫폼까지 함께 투입하며 유럽 저탄소 주거 시장 공략에 나섰다.
1일 삼성전자에 따르면 이번 프로젝트는 과거 광산 부지 약 61만 평을 재개발해 1500세대 규모 '웨스트 카클레이즈 가든 빌리지'를 조성하는 사업이다. 오는 2035년 완공을 목표로 주택과 학교, 병원, 커뮤니티 시설이 들어선다. 영국 건물 에너지 성능 인증(EPC) 최고 등급인 A 달성을 목표로 설계가 진행된다.
사업에는 저탄소 주택 개발사 에코 보스와 영국 정부 산하 기관 홈즈 잉글랜드가 참여한다. 삼성전자는 공조 솔루션과 가전, 에너지 관리 시스템을 함께 공급한다.
핵심은 히트펌프 기반 공조다. 삼성전자는 난방과 급탕을 담당하는 가정용 EHS 제품을 대거 공급한다. 화석연료 보일러 대비 탄소 배출을 줄일 수 있어 유럽 정책 흐름에 맞는 제품군이다.
'모노 R290'은 자연 냉매 프로판을 적용해 지구온난화지수를 낮췄다. 영하 10도 환경에서도 최대 75도의 고온수를 공급하고 영하 25도에서도 난방이 가능하다.
'모노 R32'는 기존 R410 대비 온난화지수를 약 68% 낮춘 냉매를 사용한다. 높이 약 800mm, 깊이 310mm 설계로 창문 아래나 발코니 등 다양한 공간에 설치가 가능하다.
가전 제품도 함께 공급한다. 냉장고, 세탁기, 오븐 등 주요 제품은 스마트싱스와 연결된다. 사용자는 가전 상태를 확인하고 제어할 수 있으며 가정 전체 에너지 사용량도 관리할 수 있다.
에너지 운영 구조도 통합된다. 태양광 발전으로 생산한 전력은 에너지 저장 시스템에 저장되고 히트펌프와 가전에 우선 활용된다. 잉여 전력은 판매가 가능해 비용 절감과 수익 창출 구조가 동시에 형성된다.
단지 운영에는 기업간거래(B2B) 플랫폼 '스마트싱스 프로'가 적용된다. 가정뿐 아니라 커뮤니티 시설까지 연결해 단지 전체를 하나의 시스템으로 관리한다.
관리자는 통합 대시보드로 각 세대 에너지 사용 현황을 실시간으로 확인할 수 있다. 이상 징후 파악과 원격 관리가 가능해 운영 효율을 높일 수 있다.
임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 "삼성전자만의 차별화된 통합 에너지 관리 솔루션을 인정받아 이번 프로젝트에 제품과 솔루션을 대거 공급하게 됐다"며 "통합 에너지 관리 체계를 더욱 고도화해 고효율 히트펌프 솔루션 공급을 확대해나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com