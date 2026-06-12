그래닛셰어즈, 스페이스X 롱·숏 레버리지 ETF 상장

AI 핵심 요약beta
- 그래닛셰어즈가 15일 스페이스X 레버리지 ETF를 출시했다
- SPAL은 스페이스X 상승에 2배로 투자하는 상품이다
- SNK는 스페이스X 하락에 2배로 베팅하는 상품이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
단일종목 레버리지 ETF 라인업 확대 나서
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 스페이스X 상장에 맞춰 주가 상승과 하락에 모두 투자할 수 있는 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 미국 시장에 출시된다.
단일종목 레버리지 ETF 전문 운용사인 그래닛셰어즈(GraniteShares)는 오는 15일(현지시간) 스페이스X 주가의 일일 수익률을 정방향 2배와 역방향 2배로 추종하는 ETF 2종을 상장한다고 12일 밝혔다.
출시 상품은 '그래닛셰어즈 2X 롱 스페이스X 데일리 ETF(SPAL)'와 '그래닛셰어즈 2X 숏 스페이스X 데일리 ETF(SNK)'다.
해당 상품은 스페이스X를 기초자산으로 한다. SPAL은 스페이스X 보통주 일일 등락률을 2배로 추종하며, SNK는 주가 하락에 베팅하는 역방향 2배 수익률을 목표로 운용된다.
그래닛셰어즈는 스페이스X 기업공개(IPO)를 계기로 단일종목 레버리지 ETF 라인업을 확대했다고 설명했다. 스페이스X는 로켓 발사 서비스와 위성 인터넷 사업인 스타링크(Starlink)를 기반으로 성장해 온 우주항공 기업이다.
윌 라인드(Will Rhind) 그래닛셰어즈 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "스페이스X만큼 투자자들의 관심을 한 몸에 받아온 기업은 드물다"며 "SPAL과 SNK를 통해 투자자들은 우주항공·위성통신·우주기술 혁신의 최전선에 있는 스페이스X에 대해 2배 레버리지 또는 인버스 포지션을 취할 수 있게 됐다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com