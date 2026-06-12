조정식 의장, '고노 담화' 발표한 고노 별세 애도..."한일화해협력시대 기원"

AI 핵심 요약beta
- 조정식 국회의장은 12일 고노 요헤이 전 중의장 별세에 애도했다
- 고노는 위안부 강제동원 인정한 고노 담화로 한일 협력 물꼬를 텄다고 평가했다
- 조 의장은 고노의 정신이 한일 화해협력시대에 기여하길 기원했다
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위안부 동원 강제성 처음으로 인정한 고노 담화 주인공..."일본의 양심"
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조정식 국회의장은 12일 고노 요헤이 전 일본 중의원 의장의 별세에 "의장님의 명복을 빌며 고인이 꿈꾸었던 한일화해협력시대의 도래를 기원한다"고 밝혔다.
조 의장은 이날 페이스북을 통해 "일본의 양심으로 불렸던 고노 요헤이 전 일본 중의원 의장님의 별세에 깊은 애도의 뜻을 표한다"며 이같이 밝혔다.
조 의장은 "고인은 일본에 가장 중요한 나라로 대한민국을 꼽았고 위안부 피해자 16명의 생생하고 참혹한 피해 진술을 직접 확인한 후 위안부 동원의 강제성을 처음으로 인정한 '고노 담화'를 발표했다"며 "이후 무라야마 담화와 김대중-오부치 선언으로 이어지며 한-일 협력의 물꼬를 트는 데 기여했다"고 했다.
그는 "얼마 전 이재명 대통령과의 한일 정상회담을 앞두고 일본이 먼저 한국인 100명 이상 희생된 조세이탄광 수몰 사고에 대한 DNA감정에 착수하겠다는 의사를 밝힌 것도 어쩌면 고노 의장의 정신이 깃든 것이 아닐까 한다"고 했다.
그러면서 "대한민국도 좋은 친구를 잃게 돼 무척 안타깝다"며 "고노 의장의 명복을 빌며 고인이 꿈꾸었던 한일 화해 협력시대의 도래를 기원한다"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com