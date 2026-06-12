샘 올트먼 오픈AI CEO 방한 연기…삼성·카카오·네이버 회동 미뤄져

AI 핵심 요약beta
- 샘 올트먼 오픈AI CEO가 14~15일 예정했던 방한을 개인 사정으로 연기했다
- 삼성전자·카카오·네이버 등과의 회동과 DX 인사이트 토크 참석 계획도 모두 미뤄졌다
- 오픈AI는 한국을 전략적 파트너로 유지하며 협력은 정상 진행하되 새 일정은 미정이라고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자와 카카오, 네이버 등 국내 주요 기업들과의 연쇄 회동을 앞두고 있던 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 방한 일정이 연기됐다.
12일 업계에 따르면 오픈AI는 올트먼 CEO의 개인 사정으로 한국을 포함한 아시아 방문 일정을 연기했다.
올트먼 CEO는 오는 14~15일 방한해 삼성전자, 카카오, 네이버 등 국내 주요 기업과 잇따라 회동할 예정이었다. 삼성전자 디지털시티에서 열리는 디바이스경험(DX) 인사이트 토크에 참석하고 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장, 노태문 DX부문장 직무대행 사장 등 경영진과 면담할 계획이었다.
카카오 판교아지트에서는 정신아 대표와 협력 방안을 논의하고, 네이버 경영진과의 별도 회동도 예정돼 있었다.
오픈AI는 한국을 중요한 전략적 파트너로 보고 있으며, 국내 파트너들과 진행 중인 협력은 예정대로 이어간다는 입장이다. 올트먼 CEO의 구체적인 방한 연기 사유와 추후 일정은 알려지지 않았다.
kji01@newspim.com