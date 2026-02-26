조선시대 순라군, 광화문서 인사동까지 누빈다…3월1일부터 재현

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국가유산청 궁능유적본부가 국가유산진흥원과 함께 오는 3월 1일부터 조선시대 순라군의 순찰을 재현한 '수문장 순라의식'을 운영한다.
순라의식은 조선시대 법전인 '경국대전' 병전(兵典)의 '행순'에 기록된 제도에서 유래한 행사로, 궁궐 안에서만 볼 수 있었던 수문장과 수문군을 궁궐 밖에서도 관람할 수 있도록 기획됐다. 2024년부터는 경복궁 광화문 월대에서 인사동 문화의 거리 일대까지 행사 구간을 확대해 운영하고 있다.
순라군은 수문장과 종사관, 갑사, 기수 등으로 구성되며 취타대와 함께 이동해 내·외국인들에게 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.
행사는 3월 1일부터 11월 29일까지 혹서기인 6~8월을 제외하고 매주 주말과 공휴일 오후 3시부터 약 1시간 동안 진행된다. 요일별 코스는 다르게 운영된다. 토요일에는 경복궁 내부 건춘문 일대에서 출발해 향원정과 경회루, 근정전을 순라하며, 일요일과 공휴일에는 광화문 월대에서 출발해 송현공원을 지나 인사동 문화의 거리를 순라한 뒤 광화문 월대로 돌아오는 코스로 진행된다.
순라의식 중 경복궁 향원정과 경회루, 인사동 북인사마당에서는 순라군과 기념사진 촬영도 가능하다.
