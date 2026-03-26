원광디지털대 '과제제출방법 익히기' 디지털 역량 강화 교육 성료

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교는 학습자들의 기초 디지털 역량 강화를 위해 운영한 '과제제출방법 익히기' 디지털 역량 강화교육을 높은 만족도 속에 성공적으로 마무리했다고 26일 밝혔다.
대학교에 따르면 이번 교육은 성인 학습자들이 학업 과정에서 겪는 가장 큰 어려움인 과제 작성 및 제출 과정을 중심으로 구성됐다. 특히 과제 작성에 필수적인 기능을 직접 실습하며 익힐 수 있도록 설계된 실습형 프로그램으로 실질적인 학습 지원 효과를 높였다는 평가를 받았다.
교육에 참여한 학습자들은 "꼭 필요한 부분만 간략하게 설명해 줘 이해하기 쉬웠다", "막막했던 과제 제출에 자신감이 생겼다", "혼자 해결하지 못했던 문제를 해결할 수 있었다" 등 교육의 실용성과 즉시 활용 가능성에 대해 긍정적인 반응을 보였다.
또한 교직원의 친절하고 차분한 설명과 학습자의 수준을 고려한 맞춤형 지도 방식 역시 만족도를 높인 주요 요인으로 분석된다. 컴퓨터 활용이 익숙하지 않은 학습자들도 부담 없이 참여할 수 있도록 배려한 점이 돋보였다는 평가다.
원광디지털대학교 관계자는 "이번 교육은 학습자들이 실제로 필요로 하는 핵심 역량을 중심으로 구성된 실습형 프로그램으로, 학습 불안을 해소하고 중도 탈락을 방지하여 원활한 학습을 지원하는다는 데 의미 있는 성과를 거두었다"며 "앞으로도 수요 기반의 맞춤형 교육과 단계별 프로그램을 확대해 학습자 중심의 디지털 역량 강화교육을 지속적으로 운영해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
한편, 이번 교육은 디지털 학습 환경에 대한 적응을 지원하고, 학습자들의 자기주도적 학습 역량을 강화하는 데 기여한 사례로 평가된다.
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