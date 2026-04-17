4·19혁명 66주년 기념식…'작은 불빛' 숨은 유공자 70명 첫 발굴 포상

국립4·19묘지서 1000명 참석…'국민주권→국민통합' 메시지

고교생 32명 등 70명 첫 포상…숨은 참여자 발굴

'빛의 혁명'까지 연결…K-민주주의 서사 확장 시도

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 1960년 4월 혁명의 '작은 불빛'을 오늘의 '국민통합'으로 잇겠다는 정부 기념식이 19일 서울 강북구 국립4·19민주묘지에서 열린다.

국가보훈부는 4·19혁명 66주년 기념식을 이날 오전 개최한다고 17일 밝혔다. 올해 기념식은 '작은 불빛이 모여 하나의 길로'를 주제로, 4·19 유공자와 유족, 정부 인사, 학생 등 약 1000명이 참석한 가운데 약 40분간 진행된다. 주제는 1960년 시민과 학생의 '국민주권'이 현재 '국민통합'으로 이어진다는 상징성을 전면에 내세운 것이다.

19일 서울 강북구 국립4·19민주묘지에서 열리는 4·19혁명 66주년 기념식 주제 이미지. [사진=국가보훈부 제공] 2026.04.17 gomsi@newspim.com

행사는 국민의례를 시작으로 헌화·분향, 경과보고, 헌정영상, 유공자 포상, 기념사, 기념공연, '4·19의 노래' 제창 순으로 이어진다. 특히 애국가는 '4·19연합합창단'이 선도하며, 고려대·서울대·동국대 등 당시 참여 대학과 대광고·동성고·중앙고 등 고교 후배들이 직접 헌화에 참여한다. 세대 간 계승을 의식한 구성이다.

올해 기념식의 핵심은 '숨은 유공자' 발굴이다. 정부는 이번에 총 70명을 신규 포상한다. 고등학생 32명, 대학생 25명, 일반인 13명으로, 그간 공식 기록에서 상대적으로 조명받지 못했던 참여자들이다. 이재명 정부 출범 이후 첫 4·19 포상이라는 점에서 향후 보훈 정책 방향의 신호탄으로도 해석된다.

헌정영상은 당시 시위 현장을 직접 겪은 3명의 유공자 인터뷰를 중심으로 구성된다. 단순 기록이 아니라 '현장의 긴박성'을 강조하려는 기획이다. 기념공연에서는 4·19혁명에서 최근의 '빛의 혁명'까지를 하나의 흐름으로 묶어, 한국 민주주의의 연속성을 부각한다. 외신 반응과 시민 평가를 함께 담아 이른바 'K-민주주의' 프레임을 확장하려는 의도가 읽힌다.

공연 무대에는 하모나이즈, 내복소년, 4·19합창단 등이 참여해 '흰수염고래'를 합창한다. 위기 극복과 미래 지향 메시지를 담은 선곡이다.

권오을 장관은 "오늘의 자유민주주의는 66년 전 학생과 시민의 희생 위에 세워졌다"며 "미래세대가 4·19의 가치를 계승하도록 하겠다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com