에이뉴트, 바다핀테크와 AI 기반 팩토링 고도화 협력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 에이뉴트는 바다핀테크와 '인공지능(AI) 기반 금융 핀테크 기술개발' 용역 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.
회사 측에 따르면 에이뉴트는 코스닥 상장사 엑스페릭스의 자회사로 AI 기반 데이터·금융 기술 역량 강화를 중심으로 사업을 확장하고 있으며, 이번 협력 역시 그룹 차원의 AI 사업 전략과 연계해 추진된다. 이번 계약을 통해 양사는 소상공인을 위한 매출채권 기반 선정산(팩토링) 서비스의 기술 고도화에 본격 착수한다.
소상공인 금융 시장에서는 카드 매출이나 배달 플랫폼 매출이 실제 입금되기까지 수일에서 수주가 소요되면서, 정산 지연에 따른 현금흐름 단절이 주요 문제로 지적돼 왔다. 바다핀테크는 이러한 문제를 해결하기 위해 발생 예정 매출을 기반으로 자금을 선지급하는 매출채권 팩토링 구조를 운영해 왔으며, 이번 협력을 통해 해당 서비스의 정밀도와 안정성을 한 단계 끌어올린다는 계획이다.
특히 이번 프로젝트의 핵심은 단순한 선정산 서비스를 넘어, 매출채권의 가치와 회수 가능성을 에이전틱 AI 기반으로 정밀 산정하는 기술 개발이다. 구체적으로는 매출 데이터 통합 분석을 통한 미래 현금흐름 예측, 선정산 한도 및 시점의 자동 최적화, 매출 감소 및 회수 지연 가능성에 대한 사전 탐지 등 리스크 관리 기술을 중심으로 고도화를 추진한다.
또한 해당 기술은 주문 예측, 자동 결제, 고객 대응 지원 등 소상공인 경영 전반을 지원하는 원스톱 서비스로 확장 가능하며, 협력 기간 동안 관련 기능에 대한 파일럿 개발 및 검증도 함께 진행될 예정이다.
에이뉴트는 이번 프로젝트를 통해 범용 AI가 아닌 매출 데이터 해석과 현금흐름 분석에 특화된 에이전틱 AI 기술 개발에 집중할 계획이다. 이를 통해 기존 금융 시스템의 '과거 신용 중심 평가'에서 벗어나 '실시간 매출 기반 금융'으로의 전환을 추진한다는 전략이다.
조민택 에이뉴트 대표는 "이번 협업은 에이뉴트의 에이전틱 AI 기술이 금융 실무 현장에서 실제 혁신을 만들어내는 중요한 계기가 될 것"이라며, "정교한 AI 모델링을 통해 핀테크 시장의 새로운 기준을 제시하겠다"고 밝혔다.
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