"위험하면 멈춘다"…삼성중공업, '작업중지권' 전면 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 작업중지권 강화를 통해 현장 중심의 안전문화 정착에 나섰다. '위험하면 즉시 멈춘다'는 원칙을 전면에 내세우며 안전을 경영의 최우선 가치로 재확인했다.

삼성중공업이 개발한 풍력 보조 추진장치 LNG운반선. [사진=삼성중공업]

삼성중공업은 26일 거제조선소에서 '작업중지권 선포식'을 개최하고 근로자의 안전할 권리를 제도적으로 보장하는 새로운 안전경영 방향을 선언했다. 이날 행사에는 남궁금성 안전보건경영책임자(CSO)를 비롯해 노동자협의회, 협력사 대표, 정부 및 유관기관 관계자, 해외 선주 등 약 140명이 참석했다.

작업중지권은 작업자가 현장에서 위험 요소를 인지할 경우 즉시 작업을 중단할 수 있는 권리이자 의무로, 사고 예방을 위한 최후의 안전장치로 평가된다. 삼성중공업은 이를 단순한 권고 수준이 아닌 '현장 실행 중심 제도'로 정착시키겠다는 방침이다.

이에 따라 모든 근로자는 본인 또는 동료의 위험을 발견하면 모바일 앱을 통해 즉시 신고하고 작업을 중단할 수 있도록 했다. 신속한 의사결정과 현장 대응력을 높여 사고를 사전에 차단하겠다는 취지다.

특히 작업중지권 행사에 따른 불이익을 원천 차단하고, 실질적인 보상 체계도 함께 마련했다. 회사는 △불이익 조치 금지 명문화 △작업중지로 인한 손실 시수 보전 △우수 사례 포상 등을 도입해 근로자가 안전 판단에만 집중할 수 있는 환경을 조성했다.

협력사에 대해서도 동일한 기준이 적용된다. 작업 중단으로 발생하는 손실을 원청이 보전하고 별도의 인센티브를 제공함으로써, 협력사 근로자 역시 부담 없이 작업중지권을 행사할 수 있도록 했다.

삼성중공업은 이미 스마트 기술을 접목한 안전관리 체계 고도화에도 속도를 내고 있다. 거제조선소 통합관제센터를 중심으로 AI CCTV를 통한 화재 감시, 드론 순찰, 스마트 헬멧 등을 도입해 실시간 대응과 사고 예방 역량을 강화하고 있다.

이번 조치는 위험 요인을 사전에 제거하고, 데이터 기반 분석을 통해 반복 사고를 차단하는 '예방 중심 안전관리' 체계를 완성하는 데 중요한 전환점이 될 것으로 평가된다.

남궁금성 부사장은 "안전은 경영의 제1원칙"이라며 "모든 구성원이 안심하고 일할 수 있는 조선소를 만들기 위해 역량을 집중하겠다"고 밝혔다. 이어 "작업중지권 정착이 안전관리 체계를 획기적으로 개선하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

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