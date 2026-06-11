서울시, '서울런 동행멘토단' 내달 운영…음악·미술·체육 '맞춤형 매칭'

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 11일 청소년 취약계층 대상
- '서울런 동행멘토단'을 7월부터 운영한다고 밝혔다
- 대학생·중장년 멘토 109명이 선발돼
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 '서울런 동행멘토단'을 오는 7월부터 운영한다고 11일 밝혔다.
서울런 동행멘토단은 교과 학습 중심 멘토링에서 확장해 음악·미술·체육 등 분야별 전문가가 청소년취약계층 청소년을 대상으로 문화, 예술, 체육 등 각종 경험을 제공하는 제도다. 가정 형편에 따라 벌어지는 청소년의 경험 격차를 줄이기 위해 마련됐다.
이번 서울런 동행멘토단은 대학생 및 중장년 전문가 109명이 멘토(대학생 멘토 82명·중장년 멘토 27명)로 선발됐으며 오는 22일부터 서울런 초·중·고 회원을 대상으로 선착순 100명을 모집한다.
신청 접수 시 멘티가 선택한 분야 및 희망 지역과 멘토 109명의 전공 및 활동 지역 데이터를 연계해 1대1 맞춤형 매칭을 진행하고, 매칭 완료 시 멘토·멘티는 총 10개 분야에서 주 1회 1시간씩 총 8회 오프라인으로 만나 활동한다.
정진우 평생교육국장은 "서울런 동행멘토단은 청소년이 다양한 문화·예술·체육 활동을 경험하며 자신의 가능성을 발견하도록 돕는 사업"이라며 "더 많은 청소년이 다양한 문화 체험을 통해 경험 격차를 해소하고, 정서적 안정감과 자존감을 향상시킬 수 있도록 전인적 성장이 가능한 서울런 멘토링으로 더욱 확대하겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com