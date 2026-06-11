현대제철, 모바일 고객 포털 'H-HUB' 오픈…디지털 전환 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대제철이 8일 모바일 고객 포털 'H-HUB'를 열고 주문·출하·클레임 관리를 디지털화했다
- H-HUB는 제품 중심 메뉴와 모바일 특화 UX·UI로 대시보드에서 현황 조회·QR 제품정보 확인을 가능하게 했다
- 현대제철은 현대오토에버와 AI '바이브코딩'을 도입해 개발했으며 향후 전자상거래 통합·AI 서비스 확대를 예고했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 철강업계의 디지털 전환이 생산 현장을 넘어 고객 서비스 영역으로 확대되고 있다. 현대제철이 모바일 고객 포털을 새롭게 열고 주문부터 출하, 클레임 관리까지 고객 업무 효율 높이기에 나섰다.
현대제철은 고객 중심 디지털 혁신과 스마트워크 기반 강화를 위해 모바일 고객 포털 시스템 'H-HUB'를 지난 8일 오픈했다고 밝혔다.
H-HUB는 기존 웹 기반 고객 포털을 모바일로 확장한 시스템이다. 제품 중심으로 메뉴를 재구성하고 모바일 환경에 맞춘 UX·UI를 적용해 고객 접근성과 편의성을 높인 것이 특징이다.
고객은 모바일 전용 대시보드를 통해 주문, 출하, 클레임 현황 등을 메인 화면에서 실시간으로 확인할 수 있다. 또 현장에서 QR코드를 스캔하면 제품 정보를 바로 조회하고 담당자 확인과 연결도 가능하다.
현대제철은 이번 시스템 개발 과정에서 현대오토에버와 협업해 현대차그룹 최초로 AI 기반 '바이브코딩'을 도입했다. 바이브코딩은 생성형 AI에 자연어로 개발 방향과 기능을 설명하면 AI가 코드를 생성하는 방식이다.
현대제철은 향후 고객 포털과 전자상거래 시스템의 중복 기능을 통합하고, 모바일·AI 기반 고객 서비스 플랫폼을 확대해 나갈 계획이다.
chanw@newspim.com