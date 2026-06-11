AI 전쟁시대 해양안보 허브, 마라도함서 K-해양강국 전략 모색

AI 핵심 요약beta
- 해군이 11일 마라도함서 함상토론회를 열었다.
- AI 기반 유·무인전력과 해양안보 전략을 논의했다.
- 참석자들은 해양력 강화와 자주국방에 공감했다.
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"첨단 해군력이 K-해양강국 비전 토대"…AI 기반 미래전장 주도
K-조선·핵추진잠수함·MDA까지…국가 해양력 실행과제 논의
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 11일 부산작전기지에 정박한 대형수송함 마라도함(LPH·1만4500톤급)에서 '제22회 함상토론회'를 열고 'AI 대전환 시대, 글로벌 해양안보와 K-해양강국 전략'을 주제로 AI 기반 유·무인 전력과 국가 해양력 강화 방안을 논의했다.
이번 토론회에는 해군과 한국해양전략연구소, 한국해로연구회, 한국국제정치학회, 대한민국해양연맹, 세종·충남·한양대 등 공동 주최기관 관계자와 학계·연구기관 인사, 장병·군무원 등 약 300명이 참석했다.
개회식에서 김경률 해군참모총장은 인공지능(AI)을 "국가 경쟁력을 좌우하는 중요한 기술"로 규정하며, AI 기반 유·무인 복합 전투능력과 빅데이터·클라우드를 활용한 해양영역인식(MDA) 역량을 단계적으로 강화해 "국민에게 신뢰받는 첨단 강군이자 K-해양강국 비전의 토대가 되는 해군"을 구축하겠다고 밝혔다.
1분과에서는 김상배 서울대 교수를 좌장으로 김유철·송태은·손한별 교수가 발표에 나서 현대 해전의 드론·무인수상정·전자전·정밀타격 등 네트워크 중심전 양상과 AI 기반 MDA의 분쟁예방·위기관리 역할, 한국형 유·무인전력모함(MUM-T Carrier)을 중심으로 한 유·무인 복합 전투체계·AI 전투역량 강화 방향을 제시했다.
2분과에서는 정한범 한국국제정치학회 회장 사회로 이은창·이찬송 연구원이 발표하고 권효재 COR 에너지 인사이트 대표, 김태훈 해군잠수함사령관이 토론에 참여해 K-조선·해운 대전환을 국가 해양력 전략과 연계하는 방안과 핵추진잠수함 도입의 전략적 의의 및 외교·제도·기술·안전관리 과제를 논의했다.
이어진 종합토론에서는 국가 해양력 발전의 우선순위와 미래 해군력 건설, 해양산업 기반 민·관·군 협력 방향이 집중 논의됐으며, 참석자들은 자주국방 비전 구현을 위한 해양력과 첨단 해군력의 중요성에 공감대를 모았다.
gomsi@newspim.com