대신자산신탁, 신림5구역 사업시행자 지정

AI 핵심 요약beta
- 대신자산신탁이 4일 신림5구역 재개발 사업시행자로 지정됐다.
- 신림5구역은 관악구 신림동 일대 16만9069㎡ 규모 재개발사업이다.
- 사업 완료 시 지하3층~지상34층 약 3900세대 단지가 들어선다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권 계열사 대신자산신탁이 서울 관악구 신림5구역 재개발정비사업의 사업시행자로 지정됐다.
11일 대신자산신탁은 지난 4일 서울시 관악구 신림동 412번지 일대 신림5구역 재개발정비사업에 대한 사업시행자 지정고시를 받았다고 밝혔다.
이번 지정은 신림5구역이 지난 2월 정비구역으로 지정된 이후 약 4개월 만에 이뤄졌다. 대신자산신탁은 토지등소유자가 2600여명에 달하는 사업장에서 동의서 징구를 시작한 지 25일 만에 법정 동의요건을 충족했다고 설명했다.
대신자산신탁은 앞으로 시공사 선정, 건축심의, 사업시행인가 등 주요 절차를 추진할 계획이다.
신림5구역은 서울 관악구 신림동 412번지 일대 재개발정비사업이다. 총 면적은 16만9069㎡다. 사업이 완료되면 지하 3층~지상 최고 34층, 약 3900세대 규모의 단지가 조성될 예정이다.
김송규 대신자산신탁 대표이사는 "신림5구역 토지등소유자들의 신뢰와 성원에 감사드린다"며 "정비사업 전 과정에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 투명하고 안정적으로 사업을 추진하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com