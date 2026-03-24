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조선소 대신 '기술 수출'…삼성중공업, 美 MASGA '실속 공략'

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샌디에이고 SSAM 센터·디섹 협력으로 기술 밸류체인 구축
조선소 운영 대신 로봇·자동화 기술 수출…에셋 라이트 전략
9년 만에 실적 반등…"MASGA, 기술 중심 협력 확대할 것"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한미 조선 협력의 핵심인 '미국 조선소 재건(MASGA)' 프로젝트에서 비교적 조용했던 삼성중공업이 기술 중심 전략으로 실속을 챙기고 있다는 평가가 나온다.

시장에서는 삼성중공업을 '후발 주자'로 평가해 왔지만, 최근 행보를 보면 대규모 투자 대신 기술과 네트워크를 앞세운 방식으로 미국 조선 시장에 진입하고 있다는 분석이 나온다. 자본 투입에 따른 리스크를 줄이는 동시에 미국 조선업의 구조적 문제로 지적되는 생산성 개선에 초점을 맞춘 전략이라는 평가다.

삼성중공업이 개발한 풍력 보조 추진장치 LNG운반선. [사진=삼성중공업]

24일 업계에 따르면 삼성중공업은 지난 13일 미국 샌디에이고주립대학교(SDSU)와 공동으로 'SSAM 센터(SHI-SDSU Advanced Maritime Center)'를 설립하며 현지 첫 연구 거점을 구축했다. 미국 서부 최대 조선소인 나스코가 위치한 지역에 자리 잡은 만큼 산학 협력과 현장 연계를 동시에 노린 포석으로 해석된다.

이와 함께 설계·조달 전문 기업 디섹(DSEC)과의 협력을 통해 미국 내 밸류체인 구축에도 속도를 내고 있다. 선박 설계와 기자재 조달, 유지보수, 조선소 컨설팅 등 다양한 분야에서 협업을 확대하며 단순 수주를 넘어선 구조를 만들어가고 있다.

이 같은 전략은 조선소 인수나 대규모 설비 투자 대신 기술과 설계, 공급망을 중심으로 시장에 진입하는 '에셋 라이트(Asset-light)' 방식으로 요약된다. 에셋 라이트 전략은 조선소 등 대규모 자산 투자 대신 설계·기술·파트너십을 통해 수익을 창출하는 방식으로, 삼성중공업은 이를 통해 미국 시장 진입 리스크를 낮추는 동시에 수익 구조 다변화를 노리고 있다.

이왕근 삼성중공업 COO(부사장)은 "미국 내 공동 연구 거점 확보는 삼성중공업이 그동안 준비해 온 MASGA를 본격적으로 시작하는 출발선"이라며 "한-미 조선-해양산업 기술 협력을 확대하는데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

(왼쪽부터) 김현조 삼성중공업 연구소장 부사장, 벤 무어(Ben Moore) 샌디에이고시 글로벌 협력 최고 책임자, 하라 마다낫(Hala Madanat) SDSU 연구 혁신 부총장, 이왕근 삼성중공업 최고운영책임자와 존 아스테드(Jon Aasted) 샌디에이고시 인적자원부 공공행정석사가 연구센터 개소 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=삼성중공업]

회사 내부 전략도 이와 궤를 같이한다. 최성안 삼성중공업 부회장은 최근 주주총회에서 '3X(Digital·Energy·Labor Transformation)' 전환을 통한 미래 성장 방향을 제시하며 생산 자동화 기술을 핵심 축으로 강조했다.

특히 조선업계 최초로 가동한 배관 자동화 공장 'SHI 파이프 로보팹(RoboFab)'은 이러한 전략을 상징하는 사례로 꼽힌다. 해당 설비는 조선소뿐 아니라 반도체와 AI 데이터센터 등으로 확장이 가능하며, 향후 미국 시장 적용도 추진되고 있어 MASGA 사업과의 연계성이 주목된다.

삼성중공업은 이와 함께 FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비) 등 기존 강점 분야에서도 기술 고도화를 병행하며 사업 포트폴리오를 강화하고 있다.

재무적 기반도 개선되고 있다. 삼성중공업은 지난해 매출 10조6500억원을 기록하며 9년 만에 연 매출 10조원을 회복했고, 영업이익은 전년 대비 72% 증가한 8622억원을 기록했다. 올해는 매출 12조8000억원, 수주 139억달러를 목표로 제시했다.

업계에서는 삼성중공업의 접근을 두고 '속도보다는 효율에 초점을 맞춘 전략'이라는 평가가 나온다. 대규모 자본 투입 없이도 연구·설계·MRO 협력 등을 통해 미국 조선 생태계에 동시에 진입할 수 있다는 점에서다.

다만 직접적인 생산 거점이 없는 만큼 단기간 내 가시적인 건조 실적을 확보하기는 쉽지 않다는 점은 과제로 꼽힌다.

관건은 기술 협력이 실제 수주와 수익으로 이어질지 여부다. 조선소 인수 대신 기술과 협력 중심의 전략을 택한 삼성중공업이 MASGA 프로젝트에서 어떤 성과를 낼지 주목된다.

삼성중공업 관계자는 "미국 조선업 재건 협력을 다각도로 모색하며, R&D센터를 필두로 한 현지 조선업 기술 협력과 인재 양성, 신기술 개발로 현지 기반을 확대하고 있다"고 말했다.

 

chanw@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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