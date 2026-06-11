NH농협금융, 재생에너지 금융 선점..."실증형 신사업 전환"

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계열사 협업 강화해 투자·융자 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협금융이 재생에너지 분야를 차세대 성장축으로 설정하고 시장 선점에 나섰다. 계열사 간 협업을 기반으로 투자·융자를 확대하고, 신사업 추진 방식도 '실증 중심'으로 전환한다는 전략이다.

NH농협금융지주는 지난 10일 서울 종로구 본사에서 그룹 신사업추진협의회를 열고 재생에너지 금융 확대와 신사업 추진 전략을 논의했다고 11일 밝혔다. 회의에는 지주와 주요 계열사의 신사업 담당 임원들이 참석했다.

NH농협금융은 10일 서울 종로구 소재 본사에서 그룹 'NH농협금융 신사업추진협의회'를 개최했다. 임도곤 부문장(앞줄 왼쪽에서 6번째)과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH농협금융]

협의회에서는 금융권 신사업 트렌드와 함께 계열사 간 정보 공유 체계 고도화, 협업 모델 강화 방안 등이 주요 안건으로 다뤄졌다. 특히 정부의 재생에너지 정책 기조 변화에 대응해 관련 투자와 금융 지원을 확대하는 방향에 공감대가 형성됐다.

농협금융은 재생에너지 투·융자를 새로운 사업 기회로 보고 선제적 시장 진입을 추진하기로 했다. 이를 통해 기업금융 기반을 강화하고 중장기 수익원 확보에 나선다는 구상이다.

신사업 추진 방식에도 변화가 예고됐다. 기존의 사전 계획 중심 접근에서 벗어나, 시장 수요를 빠르게 검증하는 '가설 기반 실증형 모델'을 도입해 민첩성을 높이겠다는 방침이다.

아울러 그룹 차원의 정보 공유를 강화해 각 계열사가 유망 산업과 기술 트렌드를 조기에 포착하고, 이를 사업화로 연결할 수 있도록 지원할 계획이다.

농협금융은 향후 기후금융과 탄소 관련 사업 등 계열사의 우수 사례를 그룹 전반으로 확산시키고, 신사업 추진 과정에서 발생하는 제도적 제약도 지주 차원에서 적극적으로 조정해 나갈 방침이다.

peterbreak22@newspim.com