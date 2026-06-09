NH농협은행, 모두투어와 금융과 여행 연계 서비스 강화 협력

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행은 8일 모두투어와 금융·여행 연계 강화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.
- 양사는 여행 특화 금융상품 출시와 디지털 기반 금융·여행 서비스 확대, 공동마케팅과 상생 협력 모델 구축 등을 추진한다.
- 데이터 기반 고객 분석과 멤버십 혜택 연계, 프로모션 공동 운영으로 다양한 혜택과 서비스를 제공할 것으로 기대된다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 8일 국내 대표 여행기업 모두투어와 금융과 여행 연계 서비스 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.
양사는 이번 협약을 통해 ▲여행 특화 금융상품 및 서비스 출시 ▲디지털 기반 금융·여행 연계 서비스 확대 ▲고객 맞춤형 혜택 제공 및 공동마케팅 강화 ▲금융·여행 산업 간 상생 협력 모델 구축 등 다양한 분야에서 협력을 진행할 예정이다.
양사는 데이터 기반 고객 분석, 멤버십 혜택 연계 및 프로모션 공동 운영 등 제휴 확대를 통해 고객에게 더욱 다양한 혜택과 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
농협은행 디지털부문 정동훤 부행장은 "이번 협약은 금융과 여행 산업 간 시너지를 통해 고객의 라이프스타일 전반에 새로운 가치를 제공하는 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 차별화된 고객 경험과 고객 중심의 혁신 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com