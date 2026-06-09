NH농협은행, 미래 금융 위한 'Agentic AI Bank' 비전 선포

3대 실행 전략, AI플랫폼 NHAIS·AI 풀뱅킹·AI 운영 기반 확보

강태영 "Agentic AI Bank로 대한민국 금융 새 기준 만들 것"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 9일 서울 중구에 위치한 농협은행 본사에서 임직원과 AI 생태계 협력기업 관계자들이 참석한 가운데 'NH AGENTIC AI BANK VISION DAY'를 개최하고, 미래 금융을 위한 Agentic AI 전환 비전을 공식적으로 선포했다.

강태영 농협은행장 [사진=뉴스핌DB]

강태영 은행장은 홀로그램을 활용한 비전 스피치를 통해 AI 기술이 금융의 존재 방식을 변화시키고 있다는 점을 강조했다. 그는 농협은행의 미래 금융 비전인 '고객의 마음을 실현하는 Agentic AI Bank'를 선언한 후, 이를 달성하기 위한 3대 실행 전략을 공개했다.

3대 실행 전략에는 ▲AI 플랫폼 'NHAIS'를 통해 모든 직원이 AI 에이전트를 직접 만들고 활용하는 체계를 구축하는 것 ▲다양한 AI Agent 서비스를 확대하여 모든 금융업무가 AI로 수행될 수 있도록 하는 AI 풀뱅킹 구현 ▲AI 기업 인수 및 외부 생태계와의 협력을 통해 미래 AI 금융 생태계를 조성하고, 데이터센터 인프라에 대한 투자를 통해 안정적이고 지속가능한 AI 운영 기반을 확보하는 것 등이 포함된다.

행사에서는 AI 전환 실행 조직인 AX프런티어(77명)의 발대식과 AI 기술 기업 애자일소다 인수 세리머니, NH오픈비즈니스허브의 2026년도 협업기업 선정식도 함께 진행됐다. 내부 혁신 역량과 외부 AI 생태계를 연결하여 기술 도입을 넘어 실제 고객 경험과 사업 혁신으로 이어지는 실행 체계를 본격적으로 구축할 예정이다.

강태영 NH농협은행장은 "금융의 경쟁력은 기술 그 자체가 아니라 고객과 얼마나 깊이 연결되고 실행할 수 있는지에 달려 있다"며 "고객의 일상을 더욱 깊이 이해하고, 직원의 가능성을 확장하며, 혁신을 통해 금융의 존재 방식을 새롭게 정의하여 고객의 마음을 실현하는 Agentic AI Bank로 대한민국 금융의 새로운 기준을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

한편, 농협은행은 생산적 금융 추진과 AI 인프라 확보를 위해 국민성장펀드 2차 메가프로젝트인 '소버린 AI 생태계 확장 프로젝트'로 선정된 AI 데이터센터 건설 사업에 대한 투자 및 금융지원을 추진할 계획이다. 이 사업은 국내 기업이 직접 개발·운영을 담당하며, 주요 AI 인프라 핵심 설비의 국산화를 목표로 하고 있다.

dedanhi@newspim.com