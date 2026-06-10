중진공-NH농협은행, 제주서 우대저축공제 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 중진공과 NH농협은행이 10일 제주서 우대저축공제 협약했다
- 양측은 재직자 자산형성·장기근속 지원을 넓히기로 했다
- 제주본부 시작으로 전국 지역협력과 가입확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중기 재직자 가입 확대 추진
지역 기반 상생협력 전국 확산
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소기업 재직자의 자산 형성과 장기재직을 지원하는 우대저축공제 사업이 지역 거점 중심 협력 체계로 확대된다.
중소벤처기업진흥공단은 NH농협은행과 제주지역본부 간 '중소기업 재직자 우대저축공제 업무협약(MOU)'을 체결했다고 10일 밝혔다.
이번 협약은 양 기관 본사 간 협약을 바탕으로 지역 중소기업 재직자 지원을 위한 현장 중심 협업 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
중소기업 재직자 우대저축공제는 중소기업 재직자의 자산 형성과 장기근속을 지원하기 위해 중기부와 중진공, 금융권이 함께 운영하는 정책금융 상품이다.
재직자가 매월 10만~50만원을 저축하면 기업이 납입액의 20%를 추가 지원하고, 은행은 최대 연 4.5% 우대금리를 제공한다. 재직자가 매월 50만원씩 저축할 경우 5년 만기 시 원리금 기준 약 3980만원을 받을 수 있다.
이날 협약을 통해 양 기관은 제주지역본부를 시작으로 우대저축공제 가입 확대를 추진하고, 지역 기반 중소기업 지원 협력을 전국으로 넓혀갈 계획이다. NH농협은행은 협약은행 가운데 유일하게 제주에 지역본부를 두고 있어 지역 밀착형 협력 효과가 클 것으로 전망된다.
협약식에는 김준호 중기부 인력정책과장과 조한교 중진공 인력성장이사, 정민정 중진공 성과보상처장, 문준영 중진공 제주지역본부장, 엄을용 NH농협은행 기업금융부문 부행장, 고은정 NH농협은행 제주본부장 등이 참석했다.
양 기관은 협약을 통해 ▲우대저축공제 공동 홍보 ▲지역 내 우수 중소기업 발굴·가입 연계 ▲유망 중소기업 대상 금융상품·대출 지원 등 분야에서 협력을 강화할 예정이다.
조한교 중진공 인력성장이사는 "이번 협약은 지역 단위 협업모델을 통해 우대저축공제의 지역 현장 확산 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 협약은행과의 협력을 지속 확대해 중소기업 재직자 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.
rang@newspim.com