마스턴투자운용, 구로 호텔 859억원에 인수

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포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 매입 완료



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 마스턴투자운용이 서울 구로구에 있는 4성급 호텔 '포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로(Four Points by Sheraton Seoul, Guro)' 매입을 완료했다.

11일 마스턴투자운용은 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로를 약 859억원에 인수했다고 밝혔다. 매도자는 미래에셋자산운용이 운용 중인 펀드다.

포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로는 서울 구로구 구로동에 있는 4성급 호텔이다. 지하 4층~지상 15층 규모로 객실 201개를 갖췄다. 대지면적은 약 2589㎡, 연면적은 약 1만8500㎡다.

[사진=마스턴투자운용]

포포인츠 바이 쉐라톤은 메리어트 인터내셔널(Marriott International)의 4성급 호텔 브랜드다. 해당 호텔은 2010년 준공됐으며, 이후 리노베이션을 거쳐 2019년 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로로 재개관했다.

호텔은 지하철 2호선 구로디지털단지역에서 도보 이동이 가능한 거리에 있다. 2호선을 통해 여의도와 강남 등 서울 주요 업무지구로 이동할 수 있고, 명동과 홍대 등 주요 관광지 접근성도 갖췄다고 회사 측은 설명했다.

호텔 내에는 레스토랑 'Table 32'와 'Café & Bar 72' 등 식음시설이 있다. 피트니스센터와 비즈니스 코너도 운영된다. 약 400㎡ 규모의 대형 연회장을 포함해 복수의 연회장과 미팅룸도 갖췄다.

호텔이 있는 구로 일대는 구로디지털단지와 가산디지털단지로 구성된 G-Valley(서울디지털산업단지)를 중심으로 형성된 서울 서남권 업무 지역이다. 회사 측은 이 지역에 약 1만4000여 개 기업과 약 14만명 이상의 상주 근로자가 있다고 설명했다.

G-Valley에는 IT, 소프트웨어, 유통, 서비스 등 다양한 업종의 기업이 밀집해 있다. 마스턴투자운용은 산업단지를 배후로 기업 출장, 장기 체류, 교육, 세미나, 행사 등 업무 관련 숙박 수요가 발생하고 있다고 보고 있다.

호텔 인근에는 3~4성급 비즈니스 호텔이 자리 잡고 있다. 회사는 이 지역에 기업 방문객과 업무 관련 숙박 수요를 기반으로 한 호텔 시장이 형성돼 있다고 설명했다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "최근 글로벌 관광 수요 회복과 함께 호텔 자산에 대한 투자 관심이 높아지고 있다"며 "경쟁력 있는 호텔 자산에 대한 선별적 투자를 통해 투자자들에게 수익을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com