다치거나 질병 입은 공무원, 전담관리로 재활·복귀 돕는다

공상 공무원 전담 관리자 사업 올해 첫 운영

퇴직공무원 활용 '코디네이터' 도입…맞춤형 지원·직무복귀 관리

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공무 수행 중 부상이나 질병을 입은 공무원의 재활과 직무 복귀를 돕기 위한 전담 관리 제도가 올해 처음 도입된다.

인사혁신처는 26일 '공상(공무상 재해) 공무원 전담 관리자(코디네이터)' 사업이 '2026년 퇴직공무원 사회공헌 신규사업'으로 선정돼 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

정부세종청사 인사혁신처 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 사업은 공상 공무원이 재활과 복귀 과정에서 필요한 지원을 체계적으로 받을 수 있도록 돕는 것이 핵심이다. 그동안 일부 공무원들은 재활서비스 이용 기준을 정확히 알지 못하거나, 관련 절차와 서류 준비에 어려움을 겪으며 지원을 포기하는 사례가 있었다.

이에 따라 정부는 공직 경험과 전문성을 갖춘 퇴직공무원을 전담 관리자로 배치해 공상 공무원을 밀착 지원할 계획이다. 전담 관리자는 개인의 부상·질병 상태를 고려해 맞춤형 재활·복귀 서비스를 안내하고, 관련 지원을 연계하는 역할을 맡는다.

구체적으로 ▲개인별 지원 계획 수립 및 서비스 안내 ▲재활 및 직무복귀 과정 모니터링 ▲복귀 이후 사후 점검과 피드백 제공 등 전 과정을 단계별로 관리한다.

사업은 오는 3월 31일부터 4월 10일까지 참여자를 모집한 뒤 사전 교육과 수요조사를 거쳐 6월부터 본격 시행된다.

지원 대상은 6급 상당 이상, 만 50~70세의 퇴직공무원으로 재직 기간 10년 이상이며 재해보상·인사·사회복지·보건 분야 경력 2년 이상 또는 경찰·소방·교육직 20년 이상 근무 경력이 필요하다. 의사, 간호사, 임상심리사, 사회복지사, 장애인재활상담사 등 관련 자격 보유자는 가점을 받는다.

정부는 올해 시범 운영을 통해 사업 성과와 한계를 분석하고, 향후 제도 개선과 확대 방안을 마련할 계획이다.

김성훈 인사처 차장은 "공상 공무원에게 꼭 필요한 현장 밀착형 지원을 제공하는 의미있는 사업"이라며 "성공적 운영을 통한 사업 정착과 확대를 위해 소명 의식을 갖고 함께할 퇴직공무원들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com