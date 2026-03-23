김성훈 인사혁신처 차장 "지역 인재 공직 진출 확대"…정부, 공무원 채용제도 개편

지역 장기거주자 가점·채용 확대…연고지 중심 선발 강화

민간경력자 채용 확대·마약검사 도입…"다양한 인재 공직진출"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처가 수도권 인구 집중과 지역 소멸, 청년 일자리 위기 등에 대응하기 위해 공무원 채용제도를 전면 개편한다.

김성훈 인사혁신처 차장 23일 '지역인재 등 채용 기회 확대를 위한 제도 개선방안' 브리핑에서 "수도권 인구 집중이 지속되면서 지역 소멸 문제가 우리 사회의 주요 과제로 떠올랐다"며 "비수도권은 인구 감소와 고령화로 존립 기반이 약화되고 있다"고 밝혔다.

김성훈 인사혁신처 차장이 23일 세종시 정부세종청사에서 '지역 거주 인재 공직 진출 확대 등 채용제도 개선' 관련 합동브리핑을 하고 있다. [사진=인사혁신처]

이어 "청년 고용률이 하락하는 등 일자리 문제도 심각한 상황"이라며 "젊은 층을 중심으로 마약류 사용이 빠르게 확산되고 있어 사회적 우려도 커지고 있다"고 진단했다.

이에 정부는 지역 인재의 공직 진출 확대와 공직 내 마약 확산 방지를 골자로 한 채용제도 개선방안을 마련했다.

김 차장은 "출신 지역에서 공무원으로 채용돼 장기 근무할 수 있는 여건을 조성해 지역 균형 발전을 도모하겠다"고 강조했다.

우선 지역 근무를 전제로 하는 채용에서 해당 지역 장기 거주자에게 가점을 부여한다. 그는 "수도권을 제외한 지역에 15년 이상 거주한 경우 만점의 3% 가산점을 부여하겠다"고 설명했다.

또 "응시 요건을 지역 거주 이력 중심으로 개편해 연고지 기반 채용이 이루어지도록 하겠다"고 밝혔다.

지역 채용 규모도 확대된다. 김 차장은 "국가직 9급 지역 구분모집 비율을 2028년까지 10% 수준으로 늘려 지역에서 장기 근무하는 인원을 확대하겠다"고 말했다.

공직 진입 기회도 넓힌다. 그는 "경력 인정 범위를 확대해 창업 등 개인사업자 경력도 인정하고, 자격증 취득 이전 경력도 일정 부분 인정하겠다"고 밝혔다.

아울러 "학위 취득 예정자도 시험에 응시할 수 있도록 해 우수 인재를 조기에 확보하겠다"고 덧붙였다.

민간경력자 채용도 확대된다. 김 차장은 "7급 민간경력자 일괄채용 규모를 올해부터 확대해 150명 이상 선발할 예정"이라고 설명했다.

취약계층 청년 지원도 강화된다. 그는 "자립준비청년과 보호기간연장청년을 저소득층 구분모집 대상에 포함해 공직 진출 기회를 확대하겠다"고 말했다.

이와 함께 공직사회 신뢰 확보를 위해 마약류 검사도 새롭게 도입된다. 김 차장은 "신규 공무원 채용 신체검사에 마약류 6종 검사를 포함해 공직 내 마약 확산을 방지하겠다"고 밝혔다.

끝으로 그는 "앞으로도 환경 변화를 적시에 반영해 채용제도를 개선하고, 다양한 인재가 공직에 진출할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.