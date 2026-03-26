"데이터·인프라·인재가 핵심"...벤처업계, AI 성장 해법 모색

'제2회 벤처·스타트업 성장 포럼'

김동아 의원 "​AI 강국 위해 입법 역량 집중"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 벤처기업협회는 이날 국회의원회관 제1간담회의실에서 AI(인공지능) 시대 벤처기업 활성화 및 성장 기반 구축 방안을 논의하기 위한 '제2회 벤처·스타트업 성장 포럼'을 개최했다고 26일 밝혔다.

중소벤처기업부(중기부), 김동아 더불어민주당 의원실이 주최했으며, 벤처기업협회·코리아스타트업포럼이 주관한 이번 포럼은 AI 산업의 경쟁 구도가 빠르게 전환되는 가운데, 벤처·스타트업이 현장에서 겪는 애로를 점검하고 이를 입법·제도 개선 과제로 연결하기 위해 마련됐다.

26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '제2회 벤처·스타트업 성장 포럼'에 참석한 정부, 유관기관 및 업계 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=벤처기업협회]

특히 지난 1회 포럼에서 논의된 정책 방향을 바탕으로, 이번 2회 포럼에서는 AI 분야 벤처·스타트업의 상용화 과정에서 나타나는 구조적 제약과 성장 단계별 지원 과제를 보다 구체적으로 논의했다.

이날 포럼에서는 AI 벤처·스타트업이 실제 사업화 과정에서 직면하는 데이터 활용, 인프라 접근, 인재 확보, 초기 시장 창출 등의 문제를 중심으로 현장 진단과 정책 대응 방향이 제시됐다.

벤치기업협회는 'AI 시대 벤처·스타트업의 기회와 혁신 과제'에 대해서, 코리아스타트업포럼과 중소벤처기업연구원은 각각 'AI 벤처·스타트업의 현장 애로'와 'AI 스타트업의 인재 확보 현황과 정책 과제'에 대해 발표했다.

이후 임재원 고피자 대표이사, 방글아 본에이아이(Bone AI) 이사, 윤동열 건국대학교 교수가 산업 현장에서 체감하는 애로와 정책 개선 필요사항에 대해 토론했다.

김동아 의원은 "AI 시대의 경쟁력은 단순한 기술 개발을 넘어 실제 산업 현장에서의 상용화와 시장 선점에서 결정되며, 그 중심에 벤처·스타트업이 있다"며 "대한민국이 AI 상용화 강국으로 도약할 수 있도록 벤처 중심의 혁신 생태계를 조성하는 데 모든 입법적 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

장진철 소프트웨어정책연구소 실장은 "글로벌 AI 스타트업은 기술력과 인재를 기반으로 투자 유치와 생태계 확장을 동시에 이뤄내고 있다"며 "우리나라도 해외 협력 확대, 자본 유치 활성화, 인재 양성, GPU 등 연구 인프라 확충을 통해 AI 생태계 전반의 경쟁력을 높일 필요가 있다"고 설명했다.

최지영 코리아스타트업포럼 상임이사는 "AI 벤처·스타트업은 데이터, 인프라, 인재, 규제, 시장 전반에서 구조적 제약에 직면해 있다"며 "특히 데이터 활용 규제, GPU 등 인프라 접근성 부족, 초기 레퍼런스 확보의 어려움은 상용화와 시장 진입의 걸림돌로 작용하고 있어, 제도 개선과 시장 창출 중심의 정책 지원이 필요하다"고 말했다.

마지막으로 권준화 중소벤처기업연구원 연구위원은 "AI 산업 경쟁이 기술 중심에서 인재 중심으로 이동하면서, 스타트업은 인재 확보 측면에서 구조적 한계에 직면하고 있다"며 "응용·운영형 인재 부족, GPU 등 인프라 제약, 보상체계 한계가 복합적으로 작용하는 만큼 인재·인프라·제도를 아우르는 종합적인 정책 대응이 필요하다"고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com