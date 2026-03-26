케이콘 재팬 2026 박서함·이채민 뜬다…K-스토리존 신설

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = CJ ENM의 '케이콘 재팬 2026'이 새롭게 신설된 K-스토리존에 배우 박서함, 이채민의 출연 소식과 함께 스토리부터 확장된 뷰티까지 한층 넓어진 K-경험의 스펙트럼을 예고했다.

오는 5월 8~10일 일본 마쿠하리 멧세에서 열리는 '케이콘 재팬 2026'은 K-팝을 비롯해 글로벌 팬들의 취향을 저격한 최신 K-트렌드를 한자리에서 즐길 수 있는 세계 최대 규모 K-라이프스타일 페스티벌이다. 아티스트 라인업 공개로 열기가 고조되는 가운데, 케이콘의 빠질 수 없는 요소인 '페스티벌 그라운즈'에는 올해 처음으로 신설되는 체험형 공간과 페스티벌 융합으로 보다 확장된 즐길거리로 오감을 만족시킬 전망이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 케이콘 출연자 박서함, 이채민. [사진=CJENM] 2026.03.26 moonddo00@newspim.com

케이콘만의 차별화된 볼거리를 배가하는 페스티벌 그라운즈는 K-팝을 비롯해 뷰티, 푸드, 스토리 등 다양한 'K'를 직접 경험할 수 있는 체험형 공간이다. 올해는 새롭게 K-스토리 존이 신설되며, K-뷰티존 역시 보다 확장된다. 각 분야의 독보적인 인프라를 보유한 올리브영, CJ 4D플렉스 등과의 협업을 통해 한층 진화된 K-라이프스타일 체험 공간으로 변모할 예정이다.

K-뷰티 존에서는 최초로 '올리브영 페스타 월드투어'가 열린다. 한국을 넘어 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 올리브영만의 신뢰도 높은 큐레이션을 바탕으로 K-뷰티 트렌드를 체험하고, 최신 K-뷰티 전문가의 노하우까지 제공받을 수 있다. 또한 글로벌 앱과 현장을 잇는 심리스 뷰티 쇼핑 경험을 비롯해 오직 케이콘 현장에서만 만날 수 있는 풍성한 혜택의 구디백도 마련된다.

K-팝과 함께 K-컬처의 근간이 되는 드라마, 영화 등 K-콘텐츠를 만날 수 있는 K-스토리 존도 신설된다. 또 하나의 케이콘 시그니처 공간 탄생을 예고하는 이번 K-스토리 존에는 tvN '우주를 줄게' 등 다양한 작품에서 폭넓은 스펙트럼으로 글로벌 팬덤을 사로잡은 배우 박서함과 tvN '폭군의 셰프'를 통해 차세대 라이징 스타로 자리매김한 배우 이채민이 출연 소식을 알렸다.

복합문화공간을 모티브로 한 K-스토리 존에는 '스크린X' 상영관이 구현돼 마치 영화관을 방문한 듯한 경험을 선사할 예정이다. CJ 4D플렉스의 3면 확장 스크린 기술 '스크린X'를 통해 극장에서만 느낄 수 있었던 시각적 몰입감을 케이콘 현장에서도 즐길 수 있게 하는 것. 스튜디오드래곤 제작의 인기 K-드라마와 인공지능 기술을 제작 과정에 도입한 AI 영화 일부가 상영되며, 현재와 미래를 아우르는 K-스토리텔링 콘텐츠를 한자리에서 경험할 수 있는 공간으로 기대를 모은다. 자세한 내용은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.

케이콘은 2012년 미국 어바인을 시작으로 아시아, 중동, 유럽, 미주 등 전 세계 14개 지역에서 개최됐으며, 오프라인 누적 관객 수 약 223만명을 기록했다. 디지털 플랫폼을 통해 수천만 명의 글로벌 팬들이 언어와 국경을 넘어 강력한 팬덤을 형성하고 있으며, 아티스트와 브랜드의 글로벌 진출을 돕는 독보적인 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

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