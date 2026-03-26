[재산공개] 오유경 식약처장, 재산 95억7614만원…1년 새 21억 '껑충'

배우자 신차 구입으로 재산↑
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오유경 식품의약품안전처장의 올해 보유 재산이 전년(74억824만9000원) 대비 21억6789만원 늘어 95억7614만6000원으로 집계됐다.
정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 정기 재산변동 신고사항'에 따르면, 오 처장이 신고한 재산 총액은 95억7614만6000원이다.
오 처장의 기존 예금 재산은 9억8266만5000원이었으나 소득 저축, 주식 수익 전환 등으로 예금 재산이 19억582만3000원으로 늘었다. 배우자 예금 재산도 15억8641만8000원에서 24억2840만9000원이다. 장녀 재산도 1억3770만원에서 4억8570만8000원으로 증가했다.
증권 재산도 대폭 올랐다. 오 처장이 보유한 상장 주식 재산은 3억63만3000원에서 7억1262만9000원으로 올랐다. 배우자가 보유한 상장 주식 재산도 16억8371만7000원에서 18억910만9000원으로 늘었다. 오 처장이 보유한 채권은 1억5680만9000원에서 3억121만2000원으로 늘었다. 장녀 상장 주식도 3억6261만원에서 3억7826만 9000원으로 증가했다.
오 처장과 배우자가 전세로 임차 중인 아파트 가격은 변동이 없었다. 다만 배우자는 796만원의 자동차를 매각하고 6525만원의 차량을 샀다.
이번 재산 공개는 공직자윤리법에 따른 정기 변동사항 신고로 오 처장을 비롯한 고위 공직자들의 자산 형성 과정과 투명성을 확인하는 주요 지표가 된다.
sdk1991@newspim.com