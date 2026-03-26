[재산공개] 오유경 식약처장, 재산 95억7614만원…1년 새 21억 '껑충'

본인·배우자·자녀 예금 증가

배우자 신차 구입으로 재산↑

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오유경 식품의약품안전처장의 올해 보유 재산이 전년(74억824만9000원) 대비 21억6789만원 늘어 95억7614만6000원으로 집계됐다.

정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 정기 재산변동 신고사항'에 따르면, 오 처장이 신고한 재산 총액은 95억7614만6000원이다.

오 처장의 기존 예금 재산은 9억8266만5000원이었으나 소득 저축, 주식 수익 전환 등으로 예금 재산이 19억582만3000원으로 늘었다. 배우자 예금 재산도 15억8641만8000원에서 24억2840만9000원이다. 장녀 재산도 1억3770만원에서 4억8570만8000원으로 증가했다.

오유경 식품의약품안전처장이 16일 정부세종청사에서 업무보고 브리핑을 열고 있다. [사진=식품의약품안전처] 2025.12.16 sdk1991@newspim.com

증권 재산도 대폭 올랐다. 오 처장이 보유한 상장 주식 재산은 3억63만3000원에서 7억1262만9000원으로 올랐다. 배우자가 보유한 상장 주식 재산도 16억8371만7000원에서 18억910만9000원으로 늘었다. 오 처장이 보유한 채권은 1억5680만9000원에서 3억121만2000원으로 늘었다. 장녀 상장 주식도 3억6261만원에서 3억7826만 9000원으로 증가했다.

오 처장과 배우자가 전세로 임차 중인 아파트 가격은 변동이 없었다. 다만 배우자는 796만원의 자동차를 매각하고 6525만원의 차량을 샀다.

이번 재산 공개는 공직자윤리법에 따른 정기 변동사항 신고로 오 처장을 비롯한 고위 공직자들의 자산 형성 과정과 투명성을 확인하는 주요 지표가 된다.

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