1월 출생아 수 2만6916명…19개월째 아기 울음소리 커졌다

데이터처, '2026년 1월 인구동향' 발표

1월 합계출산율 0.99명…1년 전보다↑

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 지난 1월 출생아 수가 2만6916명으로 집계되면서 아기 울음소리는 19개월째 커지고 있다. 합계출산율은 0.99명으로 전월 대비 소폭 증가했다.

국가데이터처가 25일 발표한 '2026년 1월 인구동향'에 따르면, 지난 1월 출생아 수는 1년 전보다 11.7%(2817명) 증가한 2만6916명으로 집계됐다.

출생아 수는 지난 2024년 7월(2만601명) 이후 19개월째 상승 흐름을 이어갔다. 시도별 출생아 수는 전년 동월에 비해 세종을 제외한 모든 시도에서 증가했다.

2026년 1월 전국 월별 출생 추이. [자료=국가데이터처] 2026.03.25 plum@newspim.com

1월 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.99명으로 1년 전보다 0.10명 증가했다.

전월(0.74명)과 비교하면 0.25명으로 소폭 올랐다.

출산율은 전 연령대에서 고르게 증가했다.

출산 순위별 출생아 수 구성비는 1년 전보다 첫째아는 1.4%p 증가했다. 다만 둘째아, 셋째아 이상은 각각 0.7%p씩 감소했다.

1월 혼인 건수는 2만2640건으로 1년 전보다 12.4%(2489건) 증가했다.

시도별 혼인 건수는 전년 동월에 비해 서울, 부산 등 13개 시도는 증가했고 대전, 세종 등 4개 시도는 감소했다.

1월 이혼 건수는 7208건으로 1년 전보다 4.2%(290건) 증가했다. 시도별 이혼 건수는 전년 동월에 비해 서울, 부산 등 11개 시도는 증가했고 울산, 세종 등 6개 시도는 감소했다.

1월 사망자 수는 3만2454명으로 1년 전보다 17.6%(6950명) 감소했다.

출생아 수보다 사망자 수가 웃돌면서 1월 인구는 5539명 자연 감소했다. 우리나라 인구는 지난 2019년 11월 이후 감소세가 이어지고 있다.

신생아. [사진=뉴스핌 DB]

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