성동구 합계출산율 0.8명 회복…서울 자치구 유일

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 성동구는 지난해 합계출산율이 0.8명으로 서울시 자치구 가운데 1위를 기록했다고 10일 밝혔다.
지난달 25일 국가데이터처가 발표한 '2025년 출생·사망 통계(잠정)'에 따르면 성동구의 합계출산율은 0.8명으로 나타났다. 합계출산율은 가임여성(15~49세) 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀 수를 의미한다.
2025년 성동구 합계출산율은 2024년 0.71명에서 0.09명 늘어난 0.8명을 기록해 서울시 자치구 중 유일하게 0.8명대로 올라섰다. 이는 서울시 전체 합계출산율 0.63명보다 0.17 높은 수치로, 성동구는 2021년부터 2025년까지 최근 5년간 합계출산율 최상위권을 유지하고 있다.
출생아 수 역시 증가세를 이어갔다. 행정안전부 주민등록 통계 기준 성동구의 2025년 출생아 수는 1898명으로 2024년 1692명 대비 206명이 늘어나 증가율 11.21%를 기록했다.
이는 성동구가 임신·출산·양육 전 주기를 아우르는 생활밀착형 정책을 지속적으로 추진해 온 결과로 분석된다. 구는 2020년 서울시 자치구 최초로 임산부 대상 가사돌봄 지원사업을 도입하는 등 출산 초기 가정의 부담을 줄이기 위한 정책을 시행했다. 2023년에는 출생지원 전담팀을 신설하며 저출생 대응 체계를 단계적으로 확대하고 있다.
아울러 국공립어린이집 확충을 통해 부모들이 안심하고 아이를 맡길 수 있는 공보육 환경 조성에도 지속적인 노력을 기울여 왔다. 구는 현재 총 80개의 국공립어린이집을 운영하고 있으며, 국공립어린이집 이용률은 73.8%로 서울시 자치구 중 가장 높은 수준을 유지하고 있다.
구는 올해도 출산·양육 지원 정책을 한층 강화할 계획이다. 저출생 대응 종합계획을 수립하고, 4대 분야 64개 세부 사업 추진을 위해 총 1044억 원의 예산을 편성했다.
주요 내용으로는 ▲한부모 가정에 대한 임산부 가사돌봄 지원횟수 확대(최대 15회) ▲장애인 가정 출산지원금 신설(100만원) ▲산후조리비용 바우처 지원금 상향(100만원→150만원) 등이 포함됐다. 취약계층 지원 확대와 출산 초기 비용 부담 완화에 초점을 맞췄다.
구 관계자는 "출산율 회복은 단순한 인구 문제가 아니라, 지역의 지속가능성과 직결된 중요한 과제"라며 "구민이 실제로 체감할 수 있는 정책을 지속 확대해 아이 낳고 키우기 좋은 도시로서의 기반을 더욱 강화하도록 힘쓰겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com