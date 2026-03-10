네이버 D2SF, 피지컬 AI 스타트업 카멜레온과 애니웨어 로보틱스에 신규 투자

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버 D2SF가 현장의 문제를 해결하는 피지컬 AI 스타트업 카멜레온과 애니웨어 로보틱스에 신규 투자했다고 10일 밝혔다. 두 팀은 각각 자동화 수요 높은 현장에 집중하고 있는 로봇 스타트업들로, 네이버 D2SF는 피지컬 AI의 가치를 제품·사업 관점에서 증명할 수 있는 팀이라는 점에 주목해 투자를 결정했다.
카멜레온은 북미 호텔 하우스키핑 업무에 특화한 로봇을 개발하고 있다. 현재 북미 호텔 산업은 심각한 인력 부족과 인건비 상승에 직면해 로봇 도입 수요가 높다. 이를 해결하기 위해 배달·컨시어지 중심으로 로봇 도입이 확산 중이지만, 하우스키핑은 업무가 복잡하고 작업 품질 기준이 높아 상용 솔루션이 제한적이었다. 카멜레온은 화장실 청소부터 하우스키핑 업무 전반의 작업을 수행하는 휴머노이드 형태의 로봇을 설계했다. 네트워크나 호텔 환경에 구애받지 않아, 부담 없이 현장에 투입할 수 있는 것이 강점이다.
현재 카멜레온은 미국과 중국에서 잠재 고객을 확보했다. 올해 2분기 중 화장실 청소 업무에 특화한 시제품을 개발해 현장 테스트에 돌입하고, 순차적으로 하우스키핑 업무 전반으로 태스크를 확장할 계획이다. 2024년 창업 후 네이버 D2SF로 부터 첫 투자를 유치한 카멜레온은 테슬라(Tesla), 애플(Apple), 메타(Meta), 베어로보틱스(Bear Robotics) 등에서 컴퓨터 비전, 로봇 제어, 텔레오퍼레이션에 걸쳐 풍부한 로봇 개발 및 상용화 경험을 쌓은 공동 창업진으로 구성돼 있다.
애니웨어 로보틱스는 물류 현장의 고강도 작업을 자동 수행하는 로봇을 개발했다. 물류 현장은 트럭 하역, 팔레트 적재, 패키지 이동 등 작업 강도가 높고 부상 위험도가 높아 로봇 자동화 수요가 높지만, 작업 방식의 변동성이 커 패턴화가 어려워, 실제 현장에서 성과를 내는 솔루션은 드물었다. 애니웨어 로보틱스는 실제 데이터 기반 트레이닝을 통해 작업 속도와 범위를 최적화해, 고강도 작업을 대체할 수 있는 성능을 구현했다. 또한 단일 로봇이 다양한 작업을 수행할 수 있도록 하드웨어를 설계해 뛰어난 확장성도 자랑한다.
현재 애니웨어 로보틱스는 글로벌 로봇 기업 파낙(FANUC), 새들 크릭(Saddle Creek) 등과 협업하며 현장에서 제품 경쟁력을 입증했다. 2023년 설립된 애니웨어 로보틱스의 공동 창업진은 기계공학, 모방 학습 분야 전문성을 바탕으로 파낙(FANUC), 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics), 아마존 로보틱스(Amazon Robotics) 등에서 로봇 상용화와 현장 운영 경험을 쌓은 멤버들이다.
양상환 네이버 D2SF 센터장은 "카멜레온과 애니웨어 로보틱스는 자동화 수요가 높은 현장에 집중하는 로봇 스타트업들로, 실제 현장의 문제를 해결하며 피지컬 AI의 가치를 보여줄 것"이라며 "스타트업만의 강점으로 빠르게 성공 경험과 노하우를 축적해 각 산업에서 경쟁우위를 만들 것이라 기대한다"라고 말했다.
한편, 네이버 D2SF는 인지, 연산, 제어 등 피지컬 AI 전 레이어에 걸쳐 적극적인 투자를 이어갈 계획이다. 네이버 D2SF가 투자한 클로봇은 로봇 소프트웨어 기업 최초로 코스닥에 상장해 한국의 로봇 산업을 선도하고 있다. 최근 투자한 써머 로보틱스(Summer Robotics)는 로봇의 '눈' 역할을 하는 비전 센서를 개발해, 제조 현장의 고속 공정을 혁신하고 있다.
