삼성 갤럭시 워치8 착용 육상선수, 하프마라톤서 세계신기록

러닝 코치·수면 분석 기능 활용
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 '팀 갤럭시' 소속인 우간다 장거리 육상 선수 제이콥 키플리모가 갤럭시 워치8을 착용하고 출전한 하프마라톤 대회에서 세계신기록을 갈아치우며 우승했다. 제이콥은 갤럭시 워치8의 분석 기능을 훈련과 컨디션 관리에 활용해 왔으며, 이번 우승으로 해당 기기와 함께 참가한 세 차례의 마라톤 레이스에서 모두 정상에 오르는 기록을 세웠다.
10일 삼성전자에 따르면, 제이콥은 8일(현지시간) 포르투갈 리스본에서 열린 하프마라톤 대회에서 57분20초의 기록으로 세계신기록을 수립했다.
그는 이번 대회를 준비하는 과정에서 러닝 훈련과 체력 관리를 위해 갤럭시 워치8을 상시 착용한 것으로 알려졌다. 제이콥은 앞서 열린 부에노스아이레스 하프마라톤과 시카고 마라톤에서도 갤럭시 워치8과 함께 우승을 차지한 바 있다.
갤럭시 워치8은 사용자의 러닝 기록을 분석해 개인 맞춤형 훈련 프로그램을 제안하는 '러닝 코치' 기능을 탑재하고 있다. 사용자는 심박수 등 다양한 데이터를 기반으로 정밀한 훈련 계획을 수립할 수 있으며, 운동 종료 후에는 좌우 밸런스와 최대 산소 섭취량 등 주요 지표를 통해 운동 효율을 점검할 수 있다.
컨디션 관리를 위한 수면 분석 기능도 지원한다. 최근 수면 패턴을 분석해 적정 취침 시간을 안내하는 '취침 시간 가이드' 기능을 통해 사용자가 규칙적인 수면 루틴을 형성할 수 있도록 돕는다. 삼성전자는 이러한 맞춤형 인사이트를 통해 전문 선수뿐만 아니라 일반 사용자들도 효율적인 러닝과 건강 관리가 가능하도록 지원하고 있다.
