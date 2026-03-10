여야, 12일 본회의서 대미투자특별법 우선 처리…TK 통합법은 '평행선'

국회 예결위원장에 진성준 민주당 의원 추천
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 여야가 오는 12일 국회 본회의를 열고 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법'(대미투자특별법)을 우선 처리하기로 합의했다.
천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표는 10일 국회에서 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표와 회동한 뒤 이같이 합의했다고 밝혔다.
천 원내수석은 "12일 본회의에서 대미투자특별법을 우선 처리하고 여야가 협의한 60여개 민생·개혁 법안을 처리하는 것으로 합의했다"며 "구체적인 법안은 추후 논의하겠다"고 설명했다.
이어 "공석인 예산결산특별위원장에는 진성준 의원을 추천했다"며 "선출 절차가 있을 것으로 예상된다"고 덧붙였다.
대구·경북(TK) 통합 특별법 논의와 관련해서는 여전히 합의점을 찾지 못했다. 유 원내수석은 "국민의힘은 TK 통합법 처리를 강력하게 요청했으나 민주당은 기존 입장에 변화가 없어 법안 처리가 실현되기는 어려울 것으로 보인다"고 밝혔다.
더불어민주당은 충남·대전 행정 통합법과 함께 처리해야 한다는 입장을, 국민의힘은 충남·대전은 제외하고 대구·경북 통합 특별법을 우선 처리해야 한다는 입장을 고수하고 있다.
