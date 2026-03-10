고령 운수종사자에 '페달오조작 방지장치' 보급...설치비 80% 지원

고령 운전자 우선 선정
개인택시·화물차에 32만원 지원
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 가속페달과 브레이크 혼동에 따른 사고를 예방하기 위해 고령 운전자 대상 페달오조작 방지장치 보급 사업 2차 접수가 시작된다.
10일 한국교통안전공단(TS)은 고령 운수종사자의 페달오조작 교통사고를 예방하기 위해 '2026년도 페달오조작 방지장치 보급사업' 2차 공고를 실시한다고 밝혔다.
이번 2차 공고는 만 65세 이상 개인택시, 개인소형화물(1.4톤 이하), 일반화물(지입차량) 차주를 대상으로 한다. 앞서 추진한 법인택시 보급에 이어 고령 운수종사자 전반으로 지원 대상을 확대한다.
페달오조작 방지장치는 운전자가 가속페달과 브레이크를 혼동해 발생하는 사고를 예방하기 위한 첨단안전장치다. 시속 15km 이하 주행 중 가속 페달을 80% 이상 밟거나 RPM(분당 회전수)이 4500rpm에 도달한 경우 가속 신호를 차단해 가속을 무력화한다. 자동차 최고 제한시속 140km를 초과하지 않도록 제한하고, GPS(위성항법시스템) 기반 과속카메라 위치 정보와 연계해 과속카메라 전방 약 250m 구간에서 제한속도 초과 시 가속을 제어하는 기능도 포함한다.
올해 전체 지원규모는 총 3260대다. 이 중 법인택시 1360대는 1차 공고로 접수를 시행했으며 이번 2차 공고를 통해 나머지 물량을 지원한다. 2차 공고 지원규모는 ▲개인택시 1300대 ▲개인소형화물 470대 ▲일반화물(지입) 130대다. 지원금은 설치비용(대당 40만원) 기준으로 32만원(자부담 8만원)을 지원한다.
지원대상은 공고일 전월 기준 만 65세 이상 운수종사자다. 실제 운전자와 차주가 동일해야 하며, 최대적재량 1.4톤 이하 차량이어야 한다. 신청기간은 오는 17일 오전 10시부터 30일 오후 6시까지다.
접수된 신청서는 지역별 지원규모 범위 내에서 연령이 높은 운수종사자를 우선 선정한다. 선정 결과는 각 조합·협회 및 신청자에게 개별 통보할 예정이다. 사업 관련 세부 자격요건, 접수방법, 신청서 서식은 TS 누리집과 각 지역 운수조합·협회를 통해 확인할 수 있다.
정용식 TS 이사장은 "개인택시와 소형 화물차 장착 지원을 통해 페달오조작으로 인한 사고를 줄이는데 최선을 다하겠다"며 "설치 이후에도 장치 효과 분석과 사후관리를 통해 사업의 실효성을 높이겠다"고 말했다.
