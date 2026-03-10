'경력단절' 대신 '경력보유'...원민경 "예방 중심으로 여성 고용 유지"

원민경 "재취업 중심에서 고용 유지·예방으로"

생애주기별 지원·직업훈련·조직문화 개선 강화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부가 '경력단절 여성' 대신 '경력보유 여성'이라는 용어를 전면에 내세우고 생애주기 전반에 걸친 예방 중심 정책으로 여성 고용 유지에 나선다.

원민경 성평등가족부 장관은 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 여성 경제활동 및 경력단절 예방 지원 강화 방안을 보고하며 "그간 정부 사업이 경력단절 여성 재취업에 집중돼 있었다면 앞으로는 고용을 유지시키는 것, 예방에 초점을 두겠다"라고 밝혔다.

원 장관은 "'단절'이라는 표현이 주는 부정적 인식을 줄이고 풍부한 경험을 가진 여성이라는 의미를 담기 위해 '경력보유 여성'으로 용어를 바꿨다"며 지난해 관련 용어 정비가 이뤄졌다고 설명했다.

그는 "여성의 경력단절은 감소 추세지만 여성 고용률은 여전히 OECD(경제개발협력기구) 평균보다 낮고 인구 감소와 지역 소멸, 디지털 전환이 맞물려 위기와 기회가 공존하는 상황"이라며 "우수한 인재가 지역에 머무르며 일과 삶을 이어갈 수 있도록 여성 경제활동 촉진 노력이 어느 때보다 필요한 때"라고 강조했다.

정부는 청년기부터 중·장년기까지 생애주기별 맞춤 지원을 통해 경력단절을 막는다는 방침이다. 청년 여성에게는 초기 진로 설계를 촘촘히 지원하고 30~40대 여성은 1대 1 사례 관리로 경력 유지를, 50대 이상 여성은 지역사회 일자리 참여를 확대할 계획이다. 한편 구직·경력보유·재직 여성별로 온·오프라인 상담과 맞춤형 경력개발 컨설팅을 제공하는 '경력개발 게이트웨이'를 강화하기로 했다.

지역 산업과 디지털 전환에 맞춘 인력 양성도 핵심 과제로 제시됐다. 원 장관은 "우수한 인재들이 지역에 머무를 수 있도록 지역 산업과 신기술 수요를 반영해 직업훈련을 확대하겠다"며 "2025년에는 1만 3000명의 경력보유 여성에게 전문기술, 기업 맞춤형 등 다양한 직업교육훈련을 지원했다"라고 설명했다.

또 "경력단절 발생 가능성이 높은 시기에 집중적으로 서비스를 확대하겠다"며 "입직기에는 직장생활 적응을, 임신·육아기에는 직장 복귀와 역량 강화를 위한 프로그램을 지원하겠다"라고 말했다.

조직문화 개선 의지도 분명히 했다. 원 장관은 "여성들이 중단 없이 일을 지속하기 위해서는 조직 문화가 바뀌어야 한다"며 "성평등하고 가족친화적인 일터 환경을 조성하기 위해 조직문화 개선 관련 교육과 컨설팅을 지원하고 현재 7000여 개인 가족친화인증 기업을 계속 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.

원 장관은 "지방정부의 여성 고용 서비스가 상향 평준화될 수 있도록 프로그램 개발을 지원하고, 지방정부와 협업을 강화하겠다"며 "소상공인연합회 등 지역 내 일자리 유관기관이 경력단절 예방 사업에 관심을 갖고 참여할 수 있도록 해달라"라고 요청했다.

그러면서 "중소기업 정책자금 한도 우대와 외국인 채용 시 사증·체류 우대 등 부처별 가족친화인증기업 인센티브를 적극 발굴해 정책에 반영해 달라"라고 각 부처에 협조를 당부했다.

