[인물] 90년대생 AI 자수성가 세계 여성 최고부호. 중국계 루시 궈

AI 골드러시'가 낳은 90년대생 여제

전 세계 자수성가 여성 부호 1위 등극

스케일 AI 가치 급등, 순자산 1조 7천억 원

'AI 자수성가'의 상징, 부의 지도 재편 가속

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 전 세계 억만장자 4,000명 시대가 열린 가운데, 1990년대생 자수성가 기업가 중 세계에서 가장 부유한 인물로 선정된 중국계 여성 루시 궈(Lucy Guo, 31)가 주목받고 있다.

최근 발표된 '2026 후룬(Hurun) 글로벌 부자 순위'에 따르면, 중국계 미국인인 루시 궈는 인공지능(AI) 산업의 폭발적 성장에 힘입어 전 세계 최연소 자수성가 여성 억만장자 타이틀을 거머쥐었다.

루시 궈의 순자산은 약 90억 위안(한화 약 1조 7,000억 원)으로 추산되며, 이는 지난해까지 이 부문 정상을 지켰던 팝스타 테일러 스위프트 등을 제친 기록이다. 그녀의 자산은 공동 창업했던 '스케일 AI(Scale AI)'의 기업 가치 급등과 성공적인 벤처 투자에서 비롯되었다.

1994년 미국 캘리포니아주 프리몬트에서 중국인 이민자 부모 사이에서 태어난 루시 궈는 전형적인 '기술 자수성가형' 인물이다. 전기 엔지니어였던 부모의 영향으로 어린 시절부터 수학과 물리에 두각을 나타낸 그녀는 초등학생 때 이미 독학으로 프로그래밍을 익혔다. 10대 시절 게임 아이템 거래를 통해 첫 수익을 올릴 정도로 사업가적 기질도 남달랐다.

명문 카네기 멜론 대학교에서 컴퓨터 과학을 전공하던 그녀는 2014년 '대학을 중퇴하고 창업하는 천재들'에게 수여되는 '틸 장학금(Thiel Fellowship)'에 선정되며 중대한 결단을 내린다. 21세의 나이로 학업을 중단한 그녀는 페이스북과 스냅챗 등 실리콘밸리 빅테크 기업에서 실무를 익히며 AI 데이터의 중요성을 알게 되었다.

그녀의 성공 신화는 2016년 역시 중국계 인물인 알렉산드르 왕과 공동 창업한 '스케일 AI'에서 시작됐다. AI 모델 학습에 필요한 데이터를 가공·분류하는 스케일 AI는 자율주행과 대규모 언어 모델(LLM) 열풍 속에 유망한 기술 기업으로 떠올랐다.

'AI 여제'. 사진= 텐센트 차이징. 2026.03.10

2018년 경영 철학 차이로 회사를 떠났음에도 불구하고, 루시 궈가 보유했던 약 5%의 지분은 그녀를 억만장자의 반열에 올려놓았다. 특히 2025년 세계 AI 안경 최강자인 메타(Meta)가 스케일 AI의 지분 약 49%를 인수하며 기업 가치가 250억 달러(약 33조 원)로 치솟자, 그녀의 지분 가치 또한 12억 5,000만 달러를 돌파하며 전 세계 상위 1% 부호 대열에 합류했다.

루시 궈는 막대한 부를 거머쥔 뒤에도 안주하지 않았다. 벤처 캐피털 '백엔드 캐피털(Backend Capital)'을 설립해 핀테크 유니콘 '램프(Ramp)' 등에 초기 투자하며 탁월한 안목을 증명했다.

현재 그녀가 가장 공을 들이고 있는 분야는 2022년 설립한 크리에이터 경제 플랫폼 '패시즈(Passes)'다. AI 기술을 접목해 콘텐츠 제작자의 수익 창출을 돕는 이 플랫폼은 샤킬 오닐 등 유명 인사들을 영입하며 급성장 중이다.

자수성가형 부호로서 루시 궈는 검소하면서도 일에 몰입하는 스타일로도 유명하다. 그녀는 "남들은 억만장자가 됐다고 말하는데 나의 삶의 방식은 크게 달라지지 않았다. 여전히 혼다 시빅을 몰고 가성비 브랜드 옷을 입는다"라고 언론 인터뷰에서 밝혔다.

그녀는 또 인터뷰에서 "워라밸을 추구한다는 것은 자신이 잘못된 직업을 가졌음을 인정하는 것"이라며 일과 직장 생활을 통한 즐거움을 강조, 파격적인 워커홀릭 철학을 밝히기도 했다.

2026년 후룬 리포트는 "루시 궈의 부상은 AI가 단순한 기술적 혁신을 넘어, 새로운 부의 질서를 형성하고 있음을 보여주는 가장 상징적인 사례"라고 평가했다. 90년대생 여성 기업가로서 정점에 선 그녀의 행보에 전 세계 경제계의 관심이 집중되고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com