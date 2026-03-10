17년 만의 WBC 8강 진출…팀코리아 공식 파트너 컴투스도 웃는다

WBC 흥행 및 대표팀 선전으로 게임 이용자수 증가 기대
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 한국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 호주를 꺾고 극적으로 2라운드에 진출하면서 팀코리아 선수단의 공식 파트너인 컴투스도 행복한 비명을 지르고 있다.
한국 대표팀은 지난 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 예선 마지막 경기에서 호주를 7-2로 꺾었다.
호주전 정규 이닝 5점차 이상 3실점 미만 승리라는 경우의 수를 극적으로 달성하면서 17년 만에 2라운드에 진출하는 데 성공했다. 대표팀은 오는 14일 오전 7시 30분(한국시간) 미국 플로리다 마이애미에서 D조 1위와 2라운드 경기를 치른다.
한국 야구대표팀이 17년 만에 WBC 2라운드에 진출하면서 선수단인 팀코리아의 공식 파트너인 컴투스도 반색하고 있다.
10일 컴투스에 따르면 이번 대회를 앞두고 팀코리아와 컴투스는 공식 파트너십을 체결했다. 이에 대회 기간 동안 선수단은 '컴투스 프로야구' 로고가 새겨진 헬멧을 쓰고 경기에 뛰었다.
선수단 헬멧에 새겨진 '컴투스 프로야구' 로고는 중계 방송은 물론 인스타그램이나 트위터(현 X) 등 소셜미디어에서도 쉽게 볼 수 있다.
직접적인 게임 로고 노출과 함께 야구 대표팀의 선전으로 컴투스가 서비스 중인 야구 게임에 대한 유입도 증가할 것으로 전망된다.
컴투스는 '컴투스프로야구 2026', '컴투스프로야구V26', '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026' 등 KBO 공식 라이선스 기반의 모바일 야구게임과 함께 메이저리그(MLB) 야구게임도 서비스 중이다.
보통 야구게임은 프로야구 시즌 개막과 함께 이용자수가 증가하는데 이번에 시즌 개막보다 3주 가량 먼저 WBC가 열렸다. 여기에 한국 대표팀의 성적도 좋아 이용자수 증가로 이어질 수 있다는 것이다.
실제로 컴투스는 한국 야구대표팀의 WBC 8강 진출을 기념해 고급 고유능력 변경권과 고유능력 변경권 등의 보상을 지급하는 이벤트도 마련했다.
컴투스 관계자는 "보통 프로야구는 개막과 올스타전, 포스트시즌이 성수기인데 올해는 국제대회인 WBC가 있어서 사용자수가 올라갈 수 있다"며 "아무래도 야구게임은 야구팬들이 많이 하는데 야구에 대한 관심도가 커질수록 야구게임에 대한 관심도도 높아지는 것 같다"고 설명했다.
컴투스는 지난해 한국 프로야구의 역대 최다 관중 돌파와 함께 야구팬, 야구게임 유저와의 접점을 넓혀가고 있다. 컴투스는 지난해 야구게임 누적 매출 1조원을 돌파하기도 했다.
지난달 28일에는 서울 성수동 '스테이지X성수 페스타'에서 프로야구 새 시즌 개막을 앞두고 '컴프야V26' 유저들과 함께 즐길 수 있는 '컴투스프로야구V 페스타'를 개최했다. 이번 페스타에는 약 200여명의 팬들이 함께 했다.
컴투스 관계자는 "KBO 뿐만 아니라 메이저리그 등 주요 국가의 프로야구 게임을 서비스하고 있어 WBC 같은 국가대항전으로 관심도가 올라가면 게임도 함께 상승세를 타게 된다"며 "야구게임은 결국 현실 야구와의 접점을 만드는 것이 중요한데 컴투스가 게임뿐만 아니라 현실 야구에도 기여를 한다는 마케팅 효과도 기대할 수 있다"고 전했다.
