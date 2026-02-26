평택시 합계출산율 1.02 기록…2년 연속 상승, 경기도 3위

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 2025년 합계출산율이 2년 연속 상승한 것으로 조사됐다.
26일 시에 따르면 지난해 합계출산율이 1.02를 기록해 2023년 0.92, 2024년 0.996보다 상승하며, 2년 연속 상승세를 보였다.
실제로 국가데이터처의 2025년 잠정 합계출산율 발표에 따르면 평택시는 전국 평균 0.80, 경기도 평균 0.84를 크게 상회하며 경기도 내 3위(화성시 1.09, 연천군 1.06)를 차지했다.
이는 인구 50만 이상 시군 기준으로는 서울 강서구와 화성시에 이어 3위로 대도시 중 높은 출산율이다.
합계출산율은 가임여성(15~49세) 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀 수를 의미하는 인구지표로, 지역 인구 구조와 미래 규모를 가늠하는 핵심 척도다.
시는 이번 상승을 산업 성장과 주거 환경 개선으로 분석했다. 반도체 등 제조업 투자와 고덕국제신도시·브레인시티 개발로 일자리가 늘고 정주 여건이 강화되면서 청년층(19~34세) 유입이 증가 원인으로 분석하고 있다.
또한 시는 경기도 유일하게 조혼인율 5.0 이상을 매년 유지하며 혼인 기반이 안정적임을 확인했다. 조혼인율은 인구 1000명당 혼인 건수를 나타내는 지표다.
정장선 평택시장은 "전국·경기도 평균을 웃도는 출산율은 의미 있는 성과"라며 "청년 유입, 혼인, 출산이 이어지는 '가족이 탄생하는 도시'로 자리매김하고 있다"고 밝혔다. 이어 정 시장은 "앞으로 일자리·주거·보육 정책 강화와 정주 여건 개선을 통해 아이 키우기 좋은 환경을 조성하겠다"고 덧붙였다.
