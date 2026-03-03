광양시 합계출산율 1.32명…전국 평균 크게 웃돌아

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양시가 2025년 합계출산율 1.32명을 기록, 전국 평균(0.8명)을 크게 웃돌며 '시(市)' 단위 자치단체 중 최고 수준의 인구 활력을 보였다.
3일 광양시가 분석한 국가데이터처자료(2월 26일) '2025년 출생·사망 통계(잠정)'에 따르면 광양시는 출생아 1159명, 사망자 1020명으로 139명의 자연증가를 기록했다. 저출산과 고령화로 다수 지역이 자연감소를 겪는 상황에서 눈에 띄는 결과다.
시는 '아이 낳고 키우기 좋은 환경' 조성을 위한 지속적인 정책 추진이 주요 요인으로 분석했다. 임신·출산 지원과 함께 청년층의 정착 기반인 일자리·주거 정책을 병행하며 긍정적 인구 구조로 이어졌다는 설명이다.
특히 최근 4년간 취업적령기(27~34세) 연령층 인구가 총 2848명 순유입되며 젊은 세대를 중심으로 인구 활력이 강화됐다. 같은 기간 전남 평균연령은 49.6세로 집계된 반면, 광양시는 44.4세로 도내 최저 수준이다.
청년층 주거안정을 위한 주택자금(구입·전세) 대출이자 지원사업도 출산율 제고에 기여한 것으로 평가된다. 2018년부터 2025년까지 1417세대가 이자 지원을 받았으며, 신규 공동주택 공급으로 주거 수요를 꾸준히 뒷받침해왔다.
광양시 관계자는 "저출산·고령화가 심화되는 상황에서도 아이 키우기 좋은 도시 조성을 위한 정책적 노력이 결실을 맺고 있다"며 "보육·교육·주거·일자리 분야 전반에 걸쳐 인구 활력 정책을 지속 강화하겠다"고 밝혔다.
지난해 말 기준 광양시 인구는 15만 5259명으로, 광주·전남 지역에서 4년 연속 인구 증가세를 이어간 유일한 기초자치단체로 집계됐다.
