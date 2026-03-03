광주 동구, 합계출산율 0.89명…지역 자치구 중 1위

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 5개 자치구 중에서 동구가 합계출산율이 가장 높은 것으로 나타났다.
3일 동구에 따르면 지난해 합계출산율은 0.89명으로 집계됐다. 국가데이터처의 '2025년 인구동향조사 출생·사망통계(잠정)' 자료를 분석한 결과다.
합계출산율은 여성 1명이 가임 기간 동안 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 의미한다.
지난해 광주시 전체 합계출산율은 0.76명이었으며, 자치구별로는 서구 0.65명, 남구 0.73명, 북구와 광산구가 각각 0.79명을 기록했다.
동구는 지난 2021년부터 지난해까지 5년 연속으로 광주 자치구 중 합계출산율 1위를 유지하고 있다.
동구는 출산율 회복을 위해 380억원을 투입해 3개 추진 과제 아래 34개 세부 사업을 펼친다. 임산부·영유아 건강관리 및 예방접종 지원까지 임신·출산·양육의 전 단계를 촘촘히 지원하는 구조로 설계했다.
동구 관계자는 "현재 추진 중인 다양한 출산 및 양육 지원 정책이 주민들에게 긍정적인 영향을 미치고 있다"며 "앞으로도 출산과 양육을 두루 지원하는 환경을 조성해 아이 낳고 기르기 좋은 행복 동구를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com