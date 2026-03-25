몽골 수도 한글 표기 '울란바토르'서 '울란바타르'로 변경...현지 발음 반영

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 몽골 수도의 한글 표기가 '울란바토르'에서 '울란바타르'로 변경됐다.
문화체육관광부와 국립국어원은 외교부(장관 조현)의 요청을 받아 '2026년 제1차 국립국어원 외래 고유명 심의위원회'를 열고, 몽골 수도의 한글 표기를 현지 발음에 기반한 '울란바타르(Ulaanbaatar)'로 변경했다고 25일 밝혔다.
그동안 관행적으로 쓰여온 '울란바토르(Ulan Bator)'는 몽골어 원음이 아닌 러시아어식 표기를 한글로 옮긴 것이다. 몽골이 1946년부터 키릴 문자를 공식 문자로 채택하면서 현지에서는 'Улаанбаатар'로 표기하고 '울란바타르'에 가깝게 발음해 왔으나, 한국에서는 수십 년간 러시아식 표기가 그대로 굳어져 쓰여 왔다.
외교부는 현지 표기·발음과의 괴리로 인한 행정 불편과 국민 혼란이 지속되자 문체부에 표기 변경 심의를 공식 요청했다. 몽골 측도 한·몽 양국의 긴밀한 관계를 고려해 표기 변경을 우리 측에 요청한 바 있다. 다만 오랜 기간 사용돼 온 '울란바토르'는 관용 표기로 인정하기로 했다.
문체부·국어원 관계자는 "현지음을 존중한 표기를 사용함으로써 양국 간 상호 이해와 신뢰를 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
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