뉴욕증시, '트럼프 훈풍' 하루 만에 소멸… 고유가·고금리 이중고에 일제히 하락

브렌트유 배럴당 100달러 위로

로이터 "미 국방부, 중동에 수천명 추가 파병 검토"

소프트웨어 주식 약세 두드러져

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 24일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 이란 전쟁이 지속될 것이라는 우려가 다시 부각되면서 전날 확산했던 전쟁 종료에 대한 기대감은 빠르게 희석됐다. 브렌트유는 배럴당 100달러 위로 다시 올라섰고, 미 국채 금리도 상승하며 시장을 압박했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 84.41포인트(0.18%) 하락한 4만6124.06에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 24.63포인트(0.37%) 밀린 6556.37로 집계됐으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 184.87포인트(0.84%) 하락한 2만1761.89에 마감했다.

전날 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 진전 가능성을 언급한 것과 달리 이란 측이 이를 강력히 부인하면서 시장의 의구심은 깊어지고 있다. 특히 트럼프 대통령이 이란 발전소 및 에너지 인프라에 대한 공격을 5일간 유예한다고 밝히기 직전, 선물 시장에서 원유 및 주가 선물 거래가 폭증했다는 소식이 전해졌다. 이에 따라 트럼프 대통령의 메시지가 사실 전달보다는 시장을 진정시키기 위한 고도의 셈법이었다는 의심마저 커지고 있다.

이날 유가는 다시 급등했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전날 대비 4.22달러(4.79%) 오른 92.35달러를 기록했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 5월물은 4.55달러(4.55%) 상승한 104.49달러를 나타내며 하루 만에 다시 100달러 선을 돌파했다.

제퍼리스 산하 트라두닷컴의 니코스 차부라스 애널리스트는 "실질적으로 현장 상황이 변한 것은 전혀 없다"며 "호르무즈 해협은 사실상 봉쇄된 상태로 남아 있고 공급 차질 우려도 지속되며 시장 수급을 옥죄고 있다"고 지적했다. 실제로 트럼프 대통령의 대화 언급 속에서도, 미 국방부가 육군 최정예 부대인 제82공수사단 소속 병력 수천 명을 중동에 추가 파병할 예정이라고 로이터통신이 보도하며 확전 우려를 키웠다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.25 mj72284@newspim.com

국채 금리 상승도 증시에 무거운 짐이 됐다. 시장에서는 최근 유가 급등이 기존 인플레이션 우려에 기름을 부으며, 연방준비제도(Fed)가 예상보다 오랫동안 금리를 내리지 못할 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다. 금리 인하 기대 후퇴 속에서 이날 진행된 690억 달러 규모의 미 국채 2년물 입찰 역시 부진한 수요를 보였다.

뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채 수익률은 전장보다 4.0bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.376%를 기록했다. 2년물은 6.2bp 상승한 3.893%를 나타냈으며, 30년물은 4.937%까지 오르며 5% 선을 목전에 뒀다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

BMO 프라이빗 웰스의 캐롤 슐라이프 수석 시장 전략가는 "투자자들은 유가와 금리 추이를 주시하며 에너지 가격과 금리 모두 '더 높게, 더 오래(higher for longer)' 유지될 가능성을 우려하고 있다"면서 "이는 경제 성장에 본격적인 악영향을 미칠 수 있다"고 설명했다. 찰스슈와브 금융연구소의 케빈 고든 거시 리서치 및 전략 부문 책임자 역시 고유가와 고금리라는 '이중고'를 지적하며, 이를 "두말할 필요도 없이 주식 시장에 결코 우호적이지 않은 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승)적 환경"이라고 진단했다.

인공지능(AI) 디스럽션(파괴적 혁신)에 대한 우려는 소프트웨어 관련주에 다시 타격을 줬다. 어도비의 주가는 3.54% 내렸으며, 데이터도그 역시 5.15% 밀렸다.

감마로드 캐피털 파트너스의 조던 리주토 상무이사 겸 최고투자책임자(CIO)는 "당연히 언론 매체와 시장의 관심 전면에 전쟁이 자리 잡고 있지만, 그 기저에는 AI 디스럽션에 대한 우려가 여전히 사라지지 않고 있다"고 짚었다.

여기에 BTIG의 조나단 크린스키 수석 시장 테크니션은 "소프트웨어 업종의 하락은 해당 부문에 대한 사모 신용(Private Credit)의 익스포저 우려로 이어졌고, 최근 기업개발회사(BDC)들이 환매 제한을 걸어버리면서 이 사태가 소프트웨어 주식에 또 한 차례의 매도세를 촉발하고 있다"고 분석했다.

업종별로는 커뮤니케이션 서비스가 소프트웨어 기업들의 약세에 2.50% 밀렸으며, 기술 업종도 0.71% 하락했다. 반면 에너지 업종은 유가 상승에 힘입어 2.05% 올랐고, 원자재 업종도 1.67% 전진했다.

특징주로는 제퍼리스 파이낸셜 그룹이 일본 2대 은행인 미쓰이스미토모 파이낸셜 그룹(SMFG)의 인수 검토 소식에 2.52% 상승했다. 반면 FS KKR 캐피털의 주가는 무디스가 KKR의 채권 신용등급을 '정크(투기)' 등급으로 하향 조정하면서 3.28% 하락했다.

한편, '월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 2.79% 오른 26.88을 기록하며 불안한 시장 심리를 대변했다.

mj72284@newspim.com