충주 수안보 피치막걸리, '대한민국 주류대상' 전통주류 부문 대상

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시농업기술센터는 충주 지역 농산물을 활용한 '수안보 피치막걸리'가 조선비즈가 주최한 '2026 대한민국 주류대상'에서 우리술·탁주·생막걸리 전통주류 부문 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.

서울 웨스틴조선호텔에서 열린 시상식에서 '수안보 피치막걸리'는 복숭아의 향과 풍미를 살린 차별화된 제품으로 소비자 선호도와 음용성 측면에서 심사단으로부터 높은 평가를 받았다.

'충주 수안보 피치막걸리'대상. [사진=충주시] 2026.03.24 baek3413@newspim.com

시농업기술센터는 이번 수상이 지역 농산물인 복숭아와 쌀을 활용한 막걸리 개발 시험연구의 성과라며 지역 특산물을 기반으로 한 경쟁력 있는 가공제품의 가능성을 입증한 것이라고 설명했다.

시는 이번 성과를 계기로 과일 탁주 시장 확대와 지역 농산물 소비 촉진, 가공산업 활성화를 기대하고 있다.

농업기술센터 관계자는 "지역 농산물과 가공기술을 결합한 상품이 대외적으로 우수성을 인정받았다"며 "앞으로도 특색 있는 지역 특산주 개발로 농가 소득 증대와 지역경제 활성화를 추진하겠다"고 말했다.

한편, 수안보면에 위치한 농업회사법인 골든웨일은 2023년 설립된 전통주 제조업체로, 지역 복숭아 등 농산물을 활용한 다양한 과일 탁주를 생산하고 있다.

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