불스원, 음성공장 자재창고 신축 완료…생산·물류 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 불스원이 음성공장 내 자재창고 신축 공사를 성공적으로 마무리하고 준공했다고 23일 밝혔다.

불스원 음성공장 자재창고. [사진=불스원]

이번 준공은 노후화된 기존 자재창고를 철거해 안전하고 효율적인 생산·물류 운영 환경을 구축하기 위해 추진된 프로젝트로, 불스원은 기존 창고를 대체해 창고와 자재사무실, 접견실, 기전실 등을 포함한 총 2109㎡ 규모의 신축 건물을 새롭게 조성하며, 생산 지원 인프라를 한층 업그레이드했다.

특히 이번 프로젝트는 단순히 자재 보관 공간을 넓히는 데 그치지 않고, 생산 현장의 안전성과 운영 효율, 공급 대응 역량을 동시에 끌어올리기 위한 선제적 투자라는 점에서 의미가 크다. 음성공장의 자재 보관 능력은 기존 대비 약 51% 확대돼 보다 안정적이고 체계적인 자재 운영이 가능해졌으며, 생산과 물류 전반의 대응력 또한 한층 강화될 것으로 기대된다.

이와 함께 작업자 안전 확보와 사고 예방은 물론 외부창고 보관비 절감, 일부 완제품의 공장 보관 및 직납을 통한 물류비 절감, 작업 환경 개선에 따른 업무 효율 향상 등 다방면에서 실질적인 운영 개선 효과도 기대된다. 이를 통해 불스원은 생산 현장의 안정성을 높이는 동시에 비용 효율성과 공급 경쟁력까지 함께 확보하게 됐다.

불스원은 이번 준공을 계기로 음성공장의 운영 안정성과 생산 지원 역량을 한층 고도화하고, 변화하는 시장 환경과 고객 수요에 더욱 민첩하게 대응할 수 있는 기반을 마련했다. 앞으로도 지속적인 인프라 혁신과 선제적 투자를 통해 시장을 선도하는 미래 경쟁력과 중장기 성장 동력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

전재호 불스원 대표이사는 "이번 준공은 단순한 자재창고 신축을 넘어 불스원의 미래 경쟁력과 성장 기반을 한층 강화하는 중요한 모멘텀이 될 것"이라며 "안전하고 효율적인 생산·물류 인프라를 바탕으로 고객 대응력을 더욱 높이고, 앞으로도 지속적인 혁신과 투자를 통해 불스원의 새로운 성장을 이끌어가겠다"고 말했다.

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