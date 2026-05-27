플래티어, 퍼포스 '최우수 파트너상' 수상

반도체·자율주행 중심 데브옵스 성과 인정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문기업 플래티어는 글로벌 엔터프라이즈 데브옵스의 표준을 제시하는 퍼포스 소프트웨어(Perforce Software)가 개최한 '2026 퍼포스 파트너 서밋(2026 Perforce Partner Summit)'에서 '최우수 파트너상'을 수상했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 수상은 플래티어가 게임, 국내 반도체 설계(EDA), 자율주행 및 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 등 대규모 데이터와 복잡한 소스코드 관리가 필수적인 하이테크 산업군을 중심으로 퍼포스 솔루션을 성공적으로 공급하고, 차별화된 기술 지원을 통해 신규 고객 발굴 및 사업을 확대한 성과를 인정받은 결과다. 이 과정에서 플래티어는 다양한 엔터프라이즈 고객사를 대상으로 최적화된 기술 지원을 확대하며 데브옵스(DevOps) 시장 내 전문성을 꾸준히 강화해왔다.

특히 반도체 설계와 자동차 소프트웨어 분야는 기능 고도화에 따라 처리해야 할 데이터량이 기하급수적으로 늘어나고 있다. 퍼포스의 형상관리 솔루션인 '헬릭스 코어(Helix Core, P4)'는 이러한 대규模 바이너리 파일과 설계 자산을 안정적으로 관리할 수 있는 글로벌 표준으로 자리 잡고 있으며, 플래티어는 이를 기반으로 국내 엔터프라이즈 고객들의 개발 공정 최적화를 지원하고 있다.

[사진=플래티어]

또한 AI 기반 개발 환경 변화에 대응하기 위한 기능 고도화와 운영 효율성 강화도 지속적으로 진행하고 있다. 생성형 AI 활용 증가와 개발 주기 단축 흐름이 맞물리면서 개발 협업과 테스트 자동화, 데이터 운영 환경에 대한 관심도 함께 높아지는 분위기다.

플래티어는 이러한 시장 변화에 대응해 에이전틱 AI 데브옵스(Agentic AI DevOps) 등 AI 기반 개발환경 사업 확대를 추진하고 있으며, 퍼포스 제품군과의 연계를 통해 고객사의 개발 생산성과 운영 효율성을 높이는데 주력하고 있다. 특히 퍼포스의 테스트 자동화 플랫폼 '퍼펙토(Perfecto)'와 데이터 관리 플랫폼 '델픽스(Delphix)' 등을 활용해 고객사가 AI 시대에 걸맞은 디지털 전환을 실현할 수 있도록 돕고 있다.

장재웅 플래티어 IDT 사업부문장은 "AI 기반 개발 환경으로 빠르게 전환되는 시장 흐름 속에서 반도체와 자율주행 등 국가 전략 산업군의 안정적인 데브옵스 인프라 구축은 곧 기업의 핵심 경쟁력과 직결된다"며, "앞으로도 글로벌 엔터프라이즈 데브옵스의 표준을 제시하는 퍼포스와의 긴밀한 협력을 바탕으로 국내 고객들에게 최적의 개발·운영 환경을 제공하고, AI 전환 시대에 걸맞은 AX 실행력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 플래티어는 디지털 전환(DX)을 넘어 AI 전환 시대를 선도하는 AX 솔루션 전문기업으로서 컨설팅, IT 인프라 구축, 교육 및 코칭 등 종합 서비스를 제공하고 있다. 아틀라시안(Atlassian), 트라이센티스(Tricentis), 깃랩(GitLab) 등 글로벌 리딩 기업들과의 전략적 파트너십을 통해 다양한 산업군의 프로젝트를 성공적으로 수행해 오고 있으며, 이를 기반으로 시장 내 AX 실행력을 지속적으로 강화하고 있다.

nylee54@newspim.com